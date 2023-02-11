Haydarabad E-Prix: Vergne kazandı, Wehrlein hasarı azalttı, Jaguar pilotları birbirine çarptı

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Formula E'nin 9. sezonu ve yeni jenerasyonu, geçtiğimiz ay Meksika'da gerçekleştirilen yarışla başlamıştı. Meksika'daki ilk etkinliği Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen iki yarış takip etmişti.

Porsche motorlu araçların domine ettiği ilk 3 yarışın ardından Formula E padoğu, sezonun dördüncü yarışı için ise Hindistan'ın Haydarabad kentine geldi ve Formula E tarihinde ilk kez Hindistan caddelerinde yarıştı.

Haydarabad'ın meşhur Hussain Sagar Gölü'nün hemen kenarında yer alan 2.835 kilometrelik cadde pistindeki 32 turluk yarış öncesinde düzenlenen sıralama turlarında pole pozisyonu Mitch Evans'a gitmişti.

Jean-Eric Vergne, Sebastien Buemi, Sacha Fenestraz ve Maximilian Günther ise gridde ilk 5'i tamamlıyorlardı.

5 kırmızı ışığın sönmesiyle Hindistan'daki ilk FE yarışı başladı. İlk cepten start alan Evans ilk viraja girilirken liderliğini korurken, ilk 10'da herhangi bir değişim yaşanmadı.

Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6, Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23, Sebastien Buemi, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, on the opening lap Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

8. tura geldiğimizde Mitch Evans atak modunu aldı ve liderlik Buemi'ye geçti. Arkalarda ise Maserati pilotu Edoardo Mortara, frenlemede kontrolü kaybedip Nick Casiddy'le temas yaşamasının ardından ön kanadını kaybetti.

13. tura geldiğimizde ise Jaguar takımı kabus yaşadı. Evans üçüncü, Bird beşinci sıradaydı. İki Jaguar pilotunun arasında ise Nissan pilotu Fenestraz yer alıyordu.

Beşinci sıradaki Bird, önündeki Fenestraz'ı geçerek dördüncü sıraya yükselmek için atak yapmak istedi ancak İngiliz pilot, frenlemeyi tamamen kaçırdı ve dördüncü sıradaki Fenestraz'ın yanından uçarak 3. sıradaki Evans'a, yani takım arkadaşına çarptı.

Bu kazayla birlikte Bird ön kanadını tamamen kaybetti, Evans da spin attı ve aracının arkasına büyük hasar aldı. Bu kazanın ardından iki Jaguar pilotu da pite geldi ve ikisinin yarışı da bitmiş oldu. Evans'ın galibiyet, Bird'ün de podyum için savaştığı bu yarışta Bird gibi tecrübeli bir isimden gerçekten beklenmeyecek bir hata geldi ve Jaguar, Hindistan'dan eli boş ayrıldı.

Ön tarafta ise Vergne ile Buemi arasındaki liderlik mücadelesi devam ediyordu. Sonrasında bu mücadeleye Penske Autosport pilotu Jake Dennis ve Buemi'nin takım arkadaşı Nick Casiddy de katıldı. Dennis 8, Cassidy ise 7 sıra kazanarak yukarılara tırmanmıştı.

23. turda güvenlik aracı çıktı çünkü McLaren pilotu Jake Hughes, bariyerlere girmişti. Hughes, kazanın ardından "direksiyonun arkasına aynanın sıkıştığını" ve bu yüzden direksiyonunun kitlendiğini belirtti.

Bu noktada Vergne, Cassidy, Buemi, Dennis, Rene Rast, Oliver Rowland, Antonio Felix da Costa, Stoffel Vandoorne, Pascal Wehrlein, Lucas di Grassi ilk 10'u vardı.

Güvenlik aracı 26. turda içeri girdi ve yeniden yarış temposuna dönüldü. Yarışın yeniden başlamasıyla birlikte, 5. sıradaki Rast, dördüncü sıradaki Dennis'in arkasına çarptı ve havalandı.

McLaren pilotu Rast ön kanadını kaybederek yarışa veda etti, aracının arkasına büyük hasar alan da Dennis de yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Yarışın geri kalanında liderliği bırakmayan Vergne zafere ulaştı ve DS Penske'ye bu sezonki ilk galibiyetini getirdi. Nick Cassidy verimli enerji yönetimi ile ikinci olurken, Buemi ise çizgiyi üçüncü sırada geçti ancak sonrasında Buemi'ye ceza geldi ve İsviçreli pilot 15. sıraya kadar geriledi.

Bu cezayla birlikte Antonio Felix da Costa podyumun son basamağına çıkmış oldu. Cuma günü gerçekleştirilen 1. antrenman seansında gaz pedalının takılı kalmasının ardından büyük bir kaza yapan Wehrlein, sıralama turlarında 9. sırayı almasının ardından yarıştaki güçlü performansıyla dördüncü oldu ve hasarı azalttı.

Dennis'in de Rast'ın kendisine çarpması sonucunda yarışı dışı kalmasıyla, Wehrlein şampiyonadaki avantajını artırdı. Tüm şampiyona sıralamasını görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Sergio Sette Camara beşinci sırayı alırken; onu Rowland, Norman Nato, Stoffel Vandoorne ve Andre Lotterer takip etti. Günün son puanı ise Edoardo Mortara'ya gitti.

2023 Formula E sezonu, 25 Şubat'taki Capetown E-Prix ile devam edecek.

Yarış sonucu: