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Formula E / Haydarabad ePrix Sıralama turları raporu

Haydarabad E-Prix: Evans pole pozisyonunda, Vergne ikinci

Jaguar sürücüsü Mitch Evans, Haydarabad E-Prix tarihinin ilk pole pozisyonuna Jean-Eric Vergne'i mağlup ederek ulaşmayı başardı.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Haydarabad E-Prix: Evans pole pozisyonunda, Vergne ikinci
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Sıralama turlarının son turunda mücadele eden Evans ve Vergne'in oldukça yakın bir performans sergilediğini söylemek mümkün.

Turun başlarında avantajlı olan taraf Vergne idi, ancak henüz ilk sektör bitmeden Evans öne geçmeyi başardı. İkinci sektörde ciddi zaman kazanan Evans, son sektöre girilirken farkı 0.125 saniyeye kadar çıkarmıştı bile! 

Her ne kadar Vergne son sektörde bu farkın bir kısmını kapatsa da ihtiyacı olan zamanı elde edemedi, böylece pole pozisyonu sadece 0.021 saniye farkla Evans'a gitti! 

Henüz çeyrek finallerde ne kadar hızlı olduğunu gösteren Evans, kötü bir tur atan Maximilian Gunther'i bir saniye civarı farkla geride bıraktı.

Yarı finallerde Sebastien Buemi ile karşı karşıya gelen Evans'ın bu bölümde biraz zorlandığı söylenebilir, ilk sektörde aralarındaki fark 0.100 saniyeden daha az seyrediyordu -ta ki Evans ikinci sektörde inisiyatifi eline alana ve turu 0.300 saniye farkla tamamlayana kadar!

Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6

Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Günün en büyük tartışmasına yol açan konu ise pist limitleriydi; öyle ki, Rene Rast, Edoardo Mortara ve Sam Bird gibi isimlerin turlarının silinmesi sonucu sıralama turlarında gecikmeler yaşandı.

Bu durumdan faydalanan isim ise Vergne oldu. Normalde çeyrek finallerde Bird'e yenilen Vergne, rakibinin ceza alması, Rast ve Mortara'nın ise pist limitleri nedeniyle çeyrek finallerin ötesine geçememesi nedeniyle kendini bir anda finalde buldu!

İlk çizgide yer alan Evans ve Vergne'i takip eden isim Buemi. Dördüncü sırada kısa FE kariyerinin en iyi start pozisyonunu yakalayan Sacha Fenestraz, beşinci sırada ise Gunther bulunmakta.

Tur zamanı silinen isimler arka arkaya dizildiler: Bird altı, Mortara yedi, Rast sekizinci.

Şampiyona lideri Pascal Wehrlein, A grubunda elenen ilk isimdi. Alman pilot, 0.145 saniye farkla kendini dışarıda buldu ve yarın dokuzuncu başlayacak. 

Wehrlein'in takım arkadaşı Antonio Felix da Costa da kendi grubunda yedinci olarak hayal kırıklığı yaratan bir sıralama seansı geçirirken, iki Mahindra sürücüsü de kendi evlerinde düzenlenen ilk sıralama seansına grup aşamasında veda etti.

 

B grubundaki mücadele ise bu hafta da Robin Frijns'in yerini dolduran Kelvin van der Linde'nin teknik bir sorun yaşaması üzerine kırmızı bayrakla durduruldu. Bitime altı dakika kala yeniden başlayan seansta sadece Rast ve Mortara turlarını geliştirebildiler. 

Andretti ikilisi Jake Dennis ve Andre Lotterer'in de grup aşamalarından çekilmesi sonucu Porsche motorlu tüm araçlar için sıralama erken sona erdi.

Haydarabad E-Prix: Sıralama sonucu

Sıra # Sürücü Takım Zaman Fark
1 9 New Zealand Mitch Evans
United Kingdom Jaguar Racing 1'13.228
2 25 France Jean-Eric Vergne
United States Dragon Racing 1'13.249 0.021
3 16 Switzerland Sébastien Buemi
United Kingdom Virgin Racing 1'13.533 0.305
4 23 France Sacha Fenestraz
Japan Nissan e.dams
5 7 Germany Maximilian Gunther
Monaco Maserati Racing
6 10 United Kingdom Sam Bird
United Kingdom Jaguar Racing
7 48 Switzerland Edoardo Mortara
Monaco Maserati Racing
8 58 Germany René Rast
United Kingdom McLaren
9 37 New Zealand Nick Cassidy
United Kingdom Virgin Racing 1'14.234 1.006
10 8 United Kingdom Oliver Rowland
India Mahindra Racing 1'14.721 1.493
11 27 United Kingdom Jake Dennis
United States Andretti Autosport 1'14.377 1.149
12 94 Germany Pascal Wehrlein
Germany Porsche Team 1'14.663 1.435
13 13 Portugal Antonio Felix da Costa
Germany Porsche Team 1'14.732 1.504
14 17 France Norman Nato
Japan Nissan e.dams 1'14.420 1.192
15 3 Brazil Sergio SetteCamara
United Kingdom NIO Formula E Team 1'14.756 1.528
16 33 United Kingdom Dan Ticktum
United Kingdom NIO Formula E Team 1'14.539 1.311
17 1 Belgium Stoffel Vandoorne
United States Dragon Racing 1'14.823 1.595
18 51 Switzerland Nico Müller
Germany Audi Sport Team Abt 1'14.549 1.321
19 11 Brazil Lucas di Grassi
India Mahindra Racing 1'14.917 1.689
20 36 Germany Andre Lotterer
United States Andretti Autosport 1'14.818 1.590
21 5 United Kingdom Jake Hughes
United Kingdom McLaren 1'15.118 1.890
22 4 South Africa Kelvin vanderLinde
Germany Audi Sport Team Abt 1'15.173 1.945
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