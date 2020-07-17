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Formula E / Son dakika

Hartley, Dragon Formula E takımından ayrıldı!

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Hartley, Dragon Formula E takımından ayrıldı!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Tem 2020 16:32

Brendon Hartley, Formula E'de katıldığı beş yarıştan sonra Dragon Racing'den ayrıldı ve Berlin'deki final yarışlarında yer almayacak.

Eski Toro Rosso Formula 1 pilotu, Maximilian Gunther'in BMW Andretti'ye geçişinin ardından bu yılın başında Jay Penske'nin sahibi olduğu Dragon'la FE'de yarışmaya başlamıştı.

Hartley, Suudi Arabistan'daki ilk yarışta 19. oldu ve Gunther, Sebastien Buemi, Andre Lotterer ve Nyck de Vries'in ceza aldığı ikinci yarış dokuzuncu olarak ilk puanlarını aldı.

Marakeş E-Prix'de yine 19. oldu ve şu anda şampiyonada 20. sırada yer alıyor. Takım arkadaşı Nico Muller henüz puan alamadı.

Hartley şimdi takımdan ani bir kararla ayrıldı.

Hartley, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Toyota ile yarışmaya devam edecek.

Gözden geçirilmiş 2019-20 WEC sezonu Spa'da başlayacak ve ilk antrenman 13 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

Bu tarih, Berlin'deki Tempelhof Havalimanı'nda yapılacak Formula E yarışlarıyla çakışıyor.

Yeni Zelandalı sürücünün yerini Marakeş çaylak testine katılan  Sergio Sette Camara veya Joel Eriksson alabilir.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Pilotlar Brendon Hartley
Takımlar Dragon Racing
Editör Matt Kew

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