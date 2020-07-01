Hankook, Gen3 döneminde Formula E'nin yeni lastik tedarikçisi olacak

Karar bugün FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylandı. Bugün ayrıca Williams Advanced Engineering'in, McLaren Applied Technologies'in yerini alacağı ve Gen3 araçlarının bataryalarını tedarik edeceği de açıklanmıştı.

Hankook, 2011 yılından bu yana DTM'e lastik tedarik ediyor ve 2019 yılında da W Series'e lastik tedarik etmeye başladı.

Şirket, FE'nin hem ıslak hem de kuru şartlarda kullanması için özel bir lastik üretecek.

Geride kalan dört sezonda Formula E'nin tek lastik tedarikçisi Michelin'di ancak yeni anlaşmayla artık seriye lastik sağlamayacaklar.

Bir FIA bildirisinde şöyle denildi: "Şasi, akü ve lastik tedarikçilerini seçmeye yönelik ihale süreci tüm beklentileri aştı ve sunumlar teknik, çevresel, ticari ve finansal gereklilikler açısından kıyaslandı."

"FIA Dünya Motor Sporları Konseyi son zamanlarda teklifleri oyladı ve Spark Racing Technology şasiyi üretmeye devam edecek. Williams Advanced Engineering batarya sisteminden sorumlu olacak ve Gen3 araçları, Hankook'un dört mevsimlik lastikleriyle donatılacak."