Gutierrez, Mercedes'in FE'deki yedek pilotu oldu

2016-17 sezonunda Techeetah ile üç Formula E yarışına katılan Gutierrez, Ağustos ayında İspanya'da Mercedes Silver Arrow 01 paketini test etmişti ve ardından takım Stoffel Vandoorne ile Nyck de Vries ikilisiyle mücadele edeceğini duyurdu.

Paffett şu anda Mercedes'in yedek ve gelişim pilotu konumunda yer alıyor ancak Gutierrez de DTM şampiyonuna yardımcı olacak.

Mercedes sözcüsü, ikilinin Formula E yarışlarına katılacağını doğrularken, 2018'den bu yana Mercedes'in F1 simülatöründe çalışan Gutierrez'in Riyad'daki açılış yarışında da padokta yer alacağını söyledi.

Gutierrez, "Mercedes ailesiyle olan yolculuğuma, Formula E takımının yedek ve gelişim pilotu olarak devam etmekten memnunum. Yeni ve heyecan verici bir bölüm girdikleri bu dönemde, kendilerine katılma şansı verdikleri için takıma teşekkür ederim." dedi.

Mercedes takım patronu Ian James, "Formula E'deki ilk sezonumuzda pek çok zorlukla karşılaşacağız ve bu yüzden bir başka deneyimli sürücü olan Esteban'dan destek alacağımız için çok mutluyum. İspanya'daki testte harika bir iş yaptı ve takıma mükemmel şekilde uyuyordu. Farklı serilerden tecrübesi var. Formula 1, Formula E ve IndyCar aracını sürdü. Aynı zamanda bir aracın nasıl geliştirileceği ve ayarlanacağı konusunda simülatörde çok fazla bilgi edindi." dedi.

Paffett, Gutierrez'den farklı olarak sürücülerle mühendisler arasındaki geri bildirimleri dengelemeye yardımcı olacak.