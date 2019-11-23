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Formula E / Diriyah E-prix II / Son dakika

Günther ceza aldı, Vandoorne tekrar podyuma çıktı

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Günther ceza aldı, Vandoorne tekrar podyuma çıktı
Çeviren: Cem Özel, Editör
23 Kas 2019 16:44

Maximilian Günther, Diriyah E-Prix’sinin ardından ceza alıp ikinci sırayı kaybederken, Mercedes’ten Stoffel Vandoorne podyuma çıkmış oldu.

Günther, güvenlik aracı periyodunun sonunda Lucas di Grassi ve Stoffel Vandoorne’u geçtiği için 24 saniye zaman cezası aldı.

O anda yarışı lider götüren Alexander Sims grubu yavaşlatmış, atak modunu etkinleştirmek için yarış çizgisinin dışına çıkmıştı. Ardından Di Grassi de aynısını yapmıştı.

Kurallar, güvenlik aracı çizgisinden önce sürücülerin geçiş yapmasına izin vermiyor. Ancak Günther, atak modunu etkinleştiren Di Grassi ve Vandoorne’u 18. virajda geçerek iki sıra kazandı.

Bu geçişler FIA tarafından yarış sonrasında incelendi ve Alman sürücüye 24 saniye zaman cezası verildi. Günther böylece serideki ilk podyumunu kaybetmiş oldu.

Sonuç olarak Günther 11. sıraya düşerken Di Grassi ikinci, Vandoorne üçüncü sıraya yükselmiş oldu. Mercedes sürücüsü Vandoorne böylece hafta sonunu çifte podyumla kapattı.

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Diğer Mercedes sürücüsü Nyck de Vries ise, takımın FIA’nın resmi batarya talimatlarına uymadığı gerekçesiyle 5 saniye, güvenlik aracı arkasında geçiş yaptığı için de 24 saniye zaman cezası aldı. Böylece De Vries 16. sıraya geriledi.

NIO 333 sürücüsü Oliver Turvey ise izin verilenden daha fazla enerji kullandığı için yarıştan diskalifiye edildi ve sekizinciliği kaybetti. Turvey’nin, izin verilenden 0.06kWh daha fazla enerji kullandığı belirtildi.

Böylelikle Jean-Eric Vergne sekizinci, Brendon Hartley dokuzuncu, Antonio Felix da Costa onuncu sıraya yükselip puan kazanmış oldu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Diriyah E-prix II
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Maximilian Gunther
Takımlar BMW i Andretti Motorsport

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Diriyah E-prix II

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