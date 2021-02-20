Gunther: "Audi ve BMW'nin ayrılığına rağmen Formula E'nin geleceği 'çok parlak'"

Aralık ayında hem Audi hem de BMW, 2020-21 sezonundan sonra Formula E’den ayrılacaklarını açıkladılar. Bu, ilk defa büyük bir üreticinin seriden çekilişi oluyor.

Şu ana kadar, Mahindra Racing ve DS, Gen3 dönemini kabul eden iki üretici oldu, ancak başka takımların da yeni düzenlemeler için önümüzdeki aylarda imza atması bekleniyor. Ayrıca başka markalardan da Formula E’ye katılma istekleri geliyor. Bunlardan en çok ses getireni ise, şampiyonaya katılma şansını kesinleştiren McLaren oldu.

Gunther, takımı BMW’nin çıkışından direkt olarak etkilendi ve şu anda seri sonrası seçeneklerini değerlendiriyor.

İki kez yarış kazanan sürücü, BMW ve Audi’nin Formula E’den çıkışından sonra, Extreme E gibi yeni ve tamamen elektrikli şampiyonların yaratacağı rekabete rağmen, serinin geleceği için optimist kalıyor.

Motorsport.com’a konuşan Gunther şunları söyledi: ‘’Benim açımdan, Formula E’nin geleceği çok parlak.’’

‘’Şampiyona şu anda yedinci sezonuna giriyor ve bir sürü üretici şampiyonaya dahil.’’

‘’Tabii ki Audi ve BMW'nin çıkacak olması talihsiz oldu fakat bence şampiyonaya katılmak isteyen ve katılacak çok fazla üretici var.’’

‘’Benim için bu şampiyona dokunulmaz ve geleceği çok iyi. Şimdiden dünyadaki en büyük şampiyonalardan biri oldu ve bence en azından bu şekilde kalacak.’’

Gunther, 2018-19’de Formula 2’den çıktığından beri sadece Formula E’de yarıştı. FE sürücüleri çoğunlukla başka şampiyonalarda da yarışıyorlar fakat Gunther bunu yapmadı.

23 yaşındaki sürücü, 2023'ten itibaren FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve IMSA WeatherTech Spor Araç Şampiyonası'nın üst sınıfında yarışacak yeni LMDh arabalarından etkilendiğini, ancak Formula E'nin her zaman önceliği olacağını söyledi.

Gunther, ‘’Şu anda bu sene için söyleyebileceğim hiçbir şey yok.’’

‘’Asla asla demeliyiz. Ancak açıkça Formula E’deki geleceğim benim asıl programım. Bu benim yapmak istediğim şey, öncelikli olarak bu şampiyonada sürmek.’'

‘’Ancak beni ilgilendiren başka şeyler de var. Mesela LMDh’le veya Hiperaraç serisi ile WEC'ye katılmak, bence önümüzdeki senelerde çok iyi fırsatlar sağlayacak ve bu beni uzun zamandır heyecanlandıran bir şey. Diğer üst sınıf sürücüler gibi, bunu Formula E’ye ek olarak gerçekten yapmak isterim.’’

‘’Zamanı geldiğinde Formula E’deki ve Formula E dışı şampiyonalardaki opsiyonlarımı seçeceğim.’’

‘’Ancak söylediğim bir şey var, geleceğimi Formula E’de görüyorum. Hiperaraç ve LMDh kesinlikle Formula E ile birlikte yapmak için ilgimi çeken şeyler.’’ dedi.

Çeviri: Betim Aker