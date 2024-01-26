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Guenther: "Maserati Diriyah E-Prix'sinde Jaguar/Porsche ile mücadele edebilecek konumda"

Maximilian Guenther, Maserati MSG Formula E takımının Diriyah E-Prix'deki çift başlılıkta baskın Jaguar ve Porsche güç aktarma organlarına karşı mücadele edebilecek konumda olduğuna inanıyor.

Stefan Mackley
Editör Stefan Mackley
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Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore, Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6

Alman sürücü Suudi Arabistan'daki iki ayaklı yarışa, bu ayın başlarında sezon açılışı olan Mexico City E-Prix'sinde dördüncü bitirmiş bir şekilde geliyor. Suudi Arabistan'da Jaguar ya da Porsche güç aktarım sistemi kullanmayan tek sürücü olarak ilk beşte yer alıyor.

Üçüncü başladıktan sonra tüm yarış boyunca lider grupta yer alan Guenther, kendisinin ve ekibinin sezona iyi başlangıcının devam edeceğinden umutlu.

Perşembe günü gerçekleştirilen antrenman seansını dokuzuncu sırada tamamlayan Guenther, "Buraya kesinlikle favori olarak gelmiyoruz. Favoriler kesinlikle Jaguar ve Porsche otomobilleri."

"Meksika'ya göre aradaki farkın bir kısmını kapattık ve onlara karşı savaşabilecek, onlarla rekabet edebilecek konumdayız. Sıralama turlarında çok güçlüydük ve Meksika'da rekabetçiydik."

"Bu sadece bir yarıştı, dolayısıyla paketimizden en iyi verimi almaya odaklanmamız gerekiyor."

"Burası çok farklı bir pist ve sanırım uygun performans trendini birkaç yarış sonra göreceğiz." dedi.

Guenther geçen sezon Jakarta'da bir galibiyet alırken sezonda üç podyum daha elde etti. Ancak ilk altı yarışta tek bir puan bile alamamıştı ve sezonu da genel sıralamada yedinci olarak noktalamıştı.

Maximilian Gunther, Maserati Racing

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Maximilian Gunther, Maserati Racing

Yeni sezon öncesinde Maserati MSG'nin Meksika'da görüldüğü üzere lider takımlarla arasındaki farkı kapatması için sezonun bir fırsat olduğuna inanıyor.

Guenther, "Kış arasında gerçekten iyi çalıştığımızı düşünüyorum, Meksika'ya gerçekten iyi bir paketle geldik. Meksika ve Diriyah geçen yıl bizim için çok zordu, bu yüzden sezona başlamak için harika bir geri dönüş oldu ve burada nelerin mümkün olduğunu görelim."

"Araçta kendimi iyi hissediyorum Takım da geçen yılın ikinci yarısında yakaladığımız ivme ve şimdi de Meksika'daki bu iyi başlangıç sayesinde kendini çok iyi hissediyor."

"Devamlılık genel olarak yarışlarda ama özellikle de bu şampiyonada çok önemli çünkü son derece rekabetçi bir şampiyona. İstediğiniz şey her zaman puan toplamaktır." dedi.

Guenther'in devamlılıkla ilgili düşünceleri, Maserati MSG'nin şampiyonluk savaşında Porsche ve Jaguar'a meydan okuma şansı olması durumunda takım patronu Cyril Blais tarafından da tekrarlandı.

Blais, "Bu adamlara karşı mücadele edebileceğimizi umuyoruz. Bizim için en önemli şey devamlılık. Kulağa biraz klişe geliyor ama bu özellikle Formula E'de geçerli."

"Geçen yıl bizim için en yüksek noktalar çok yüksekti ama en dipte olduğumuz noktalarımız da vardı."

"Bu adamlar çok güçlüydü çünkü hiç kötü oldukları bir pist yoktu İlk 10'un dışına hiç çıkmadılar. Biz de bu yıl bunu hedefliyoruz." dedi.

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