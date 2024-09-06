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Formula E

Guenther, Formula E DS Penske'de Vergne ile birlikte yarışacak

Maximilian Guenther, 2024-2025 Formula E sezonunda çifte şampiyon Jean-Eric Vergne ile birlikte DS Penske için yarışacak.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Max Gunther, DS Penske

Alman sürücü, temmuz ayında Maserati MSG'ye katıldığı doğrulanan 2021/2022 şampiyonu Stoffel Vandoorne'un yerini alacak.

27 yaşındaki sürücü, Maserati MSG ile iki sezon geçirdikten sonra DS Penske'ye katıldı ve bu süre zarfında Jakarta ve Tokyo'da iki yarış kazandı.

Ancak şampiyonada sırasıyla yedinci ve sekizinci olarak şampiyonluk mücadelesi verecek istikrarı yakalayamadı.

Maserati MSG'de geçirdiği iki yıl öncesinde Guenther; Nissan'da bir, BMW'de iki sezon geçirmiş ve BMW ile üç galibiyet elde etmişti.

Formula E'deki ilk yarışına 2018-2019 sezonunda, şu anda DS Penske'nin takım patronu olan Jay Penske'nin takımı Dragon ile çıktı.

Guenther, "Güçlü bir vizyona sahip olan DS Penske'ye katıldığım için çok mutluyum."

"Aynı hedefleri paylaşıyoruz ve Formula E'nin zirvesinde yer almak istiyoruz. Şimdiye kadar birden fazla şampiyonluk kazanmış bir üretici olan DS Performance'ı temsil etmek gerçek bir ayrıcalık olacak."

"Jean-Eric gibi bir şampiyonla takım arkadaşı olmak da aynı şekilde bir ayrıcalık. Bu gerçekten dört gözle beklediğim bir şey."

"Jay'in takımı için tekrar yarışıyor olmak benim için çok özel. Ben 20 yaşındayken beni şampiyonaya o getirmişti. Takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum ve birlikte inşa edeceğimiz şeyler için oldukça heyecanlıyım." dedi.

Max Gunther, DS Penske

Max Gunther, DS Penske

Fotoğraf tarafından: DPPI

Guenther'in imzasının ardından gridde henüz açıklanmayan sadece birkaç koltuk kaldı. Bunlar: Nissan'daki ikinci koltuk, ERT'deki her iki koltuk ve Abt'de Lucas di Grassi'nin yanındaki koltuk.

DS performans direktörü Eugenio Franzetti şunları ekledi: "Maximilian Guenther'i ekibimize katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz!" 

"Kendisi bize podyumların yanı sıra pek çok puan kazandırabilecek hırslı ve mücadeleci bir sürücü."

"Jean-Eric ile olan takım arkadaşlığının çok verimli olacağından ve 11. sezonda daha da iyisini yapmak için 10. sezonun kazananlarına meydan okuyabileceğimizden eminim!"

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