Guenther: "Cadde pistinde test yapmadığımız için zaman turlarının önemi yok"

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Nissan'dan ayrılan ve Maserati'ye geçen Guenther, testlerin açılış gününde hem sabah hem de öğleden sonra seanslarında en iyi zamanı kaydederek iyi bir başlangıç yaptı.

Formunu ikinci güne taşıyan ve sabah seansında bir kez daha zirveye yerleşen Guenther, günün sonunda eski aracıyla geçen yıl elde ettiği dereceden daha hızlı bir zaman elde ederek bir kez daha zaman çizelgesinin zirvesine yerleşti.

Autosport'a konuşan Guenther, bir cadde pistinde test yapmadıkları için tur zamanlarının önemli olmadığını, ancak test programlarının epey iyi gittiğini söylüyor.

Guenther, "Evet, her şey oldukça iyi gidiyor, ancak sadece kendimize ve kendi gelişimimize odaklanmış durumdayız. Valencia'da test yaptığımızın ve bir yarış hafta sonunda olmadığımızın farkındayız."

"Takvimdeki her pist farklıdır, bu sadece sezon öncesi testi. İhtiyacımız olan şey, yeni sezon için mümkün olduğunca çok şey öğrenmek ve her şeyi hazır hale getirmek için ödevimizi yapmak."

"Zamanlamadan bağımsız olarak, yeni araçlarla ilk kez diğer takımları referans alabildik. Daha iyi bir pozisyonda olmanın elbette bir zararı olmaz, ancak şu anda önemli olan şey bu değil."

"Benim için önemli olan araç hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenmek çünkü herkes için öğrenme eğrisi oldukça dik. Biz de buna odaklanmış durumdayız." dedi.

Being ahead of his rivals in testing counts for nothing, says Gunther Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Maserati ile oldukça geç bir dönemde anlaşan Guenther, buna rağmen takıma çabucak alıştığını ve herkesin profesyonelliğinden etkilendiğini itiraf ediyor.

Guenther, "Takımla birlikteyken harika hissediyorum, herkes çok profesyonel, çok ama çok planlı. Tam olarak hangi yöne gitmek istediğimizi biliyoruz."

"Her şey performans için yapılıyor ve harika bir ruh var. Gerçekten bir aile gibi."

"Bir ya da iki yıldır Monako'da yaşıyorum ve takımın merkezi de orada. Bana çok yakın olduğu için ofisteki mühendislerle çok fazla zaman geçirebildim. Bu harika bir şey. Hazırlık ve simülatör çalışmalarını orada yapıyoruz."

"Valencia'dan önce yeni araçla çok zaman geçiremedim, nitekim takıma çok geç katıldım. Ama şu ana kadar gerçekten iyi uyum sağladım." dedi.

Son olarak motor sporlarında işe gidip gelmek için en kısa zamanı geçirip geçirmediği sorulan Guenther, "Kesinlikle çok rahat. Elektrikli Vespa'ma atlıyorum ve tam yedi dakika sonra işteyim, zaman tuttum! Evimden ofise yedi dakikada gitmek çok iyi!" dedi.