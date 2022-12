Guenther: "Cadde pistinde test yapmadığımız için zaman turlarının önemi yok"

Nissan'dan ayrılan ve Maserati'ye geçen Guenther, testlerin açılış gününde hem sabah hem de öğleden sonra seanslarında en iyi zamanı kaydederek iyi bir başlangıç yaptı.

Formunu ikinci güne taşıyan ve sabah seansında bir kez daha zirveye yerleşen Guenther, günün sonunda eski aracıyla geçen yıl elde ettiği dereceden daha hızlı bir zaman elde ederek bir kez daha zaman çizelgesinin zirvesine yerleşti.

Autosport'a konuşan Guenther, bir cadde pistinde test yapmadıkları için tur zamanlarının önemli olmadığını, ancak test programlarının epey iyi gittiğini söylüyor.

Guenther, "Evet, her şey oldukça iyi gidiyor, ancak sadece kendimize ve kendi gelişimimize odaklanmış durumdayız. Valencia'da test yaptığımızın ve bir yarış hafta sonunda olmadığımızın farkındayız."

"Takvimdeki her pist farklıdır, bu sadece sezon öncesi testi. İhtiyacımız olan şey, yeni sezon için mümkün olduğunca çok şey öğrenmek ve her şeyi hazır hale getirmek için ödevimizi yapmak."

"Zamanlamadan bağımsız olarak, yeni araçlarla ilk kez diğer takımları referans alabildik. Daha iyi bir pozisyonda olmanın elbette bir zararı olmaz, ancak şu anda önemli olan şey bu değil."

"Benim için önemli olan araç hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenmek çünkü herkes için öğrenme eğrisi oldukça dik. Biz de buna odaklanmış durumdayız." dedi.

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images