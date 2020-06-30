Glock: "eSpor cezası, Audi'nin Abt'ı göndermesi için bir bahaneydi"

Abt, geçtiğimiz ay sanal Berlin pistinde yapılan Formula E Race at Home Challenge Esports yarışında, yerine bir sim yarışçısı yarıştırmış ve bundan ötürü suçlu bulunmuştu.

Audi, Abt'a 10 bin euro para cezası verdiği gibi, mevcut kontratı askıya aldığını da açıkladı. Kısa bir süre sonra da Alman pilotla yollarını tamamen ayrıldığı duyuruldu.

Formula E geçtiğimiz günlerde yeni bir takvim yayınlarken, bu yıl Berlin'de altı yarış daha yapılacağı duyuruldu. Bu yarışlarda Audi'nin ikinci aracında DTM şampiyonu Rene Rast olacak.

Glock, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Eğer gelecekte çalışmak istediğiniz bir sürücüyse, 10 bin euro para cezasını kabullenirdiniz."

"Yani buradaki tepki nispeten açık: Gelecekte Daniel ile çalışmaya devam etmek istemediler ve onu gönderme fırsatını kullandılar. Bu benim kendi görüşüm."

Glock, Formula E’nin eSpor serisini de eleştirdi ve sürücülerin hasar almayan araçlar nedeniyle bu yarışları birer "eğlence" olarak gördüklerini belirtti.

"Bu simülasyon yarışı, herkesin farklı araçlar kullandığı ve hasar modellemesinin %60 veya %70 [not: tüm yarışlarda %80] oranında tutulması nedeniyle eğlenceden ibaretti. Eğer nasıl çalıştığını az da olsa biliyorsanız, onların neden bunu yaptığını biliyorsunuzdur."