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Giovinazzi, Roma E-Prix'de "olumlu bir baskıyla" karşılaşmayı bekliyor

Dragon Penske Autosport pilotu Antonio Giovinazzi, kendi evinde gerçekleştirilecek ilk Formula E yarışı olan Roma E-Prix'de İtalyan taraftarlardan "olumlu bir baskı" bekliyor.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı
Giovinazzi, Roma E-Prix'de "olumlu bir baskıyla" karşılaşmayı bekliyor
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Giovinazzi, 3 yıllık Formula 1 kariyerinin ardından tamamıyla elektrikli bir yarış serisinin gerekliliklerine adapte olmakta zorlandı ve Formula E kariyerine zorlu bir başlangıç yaptı. 

İtalyan pilot, sezonun ilk iki yarışında puan alamadı. Giovinazzi'nin yarıştığı takım olan Dragon Penske Racing de henüz puan alamadı. Ancak Giovinazzi, ilk yarışlarda yaşadığı frenleme karakteristikleri sorunlarını azaltmış ve bu konuda gelişme kaydetmiş gibi gözüküyor. 

Giovinazzi, bu hafta sonu Roma'da gerçekleştirilecek olan yarışın diğer herhangi bir yarış gibi olacağını ifade etse de İtalyan taraftarların "olumlu bir baskı" getireceğini düşünüyor.

Konu hakkında konuşan İtalyan sürücü, "Normal bir yarış olacak ancak tabii ki daha çok baskı olacak. Bu, olumlu bir baskı olacak çünkü kendi evinizdeki yarışta iyi bir iş çıkarmak istiyorsunuz fakat yarış zor olacak. İki aydır yarışmadık ve test yapmadık, sadece simülasyondaydık." 

"Yani kolay bir yarış olmayacak ve nasıl gideceğini göreceğiz. Dürüst olmak gerekirse, pisti denemeyi dört gözle bekliyorum!" ifadelerini kullandı. 

Antonio Giovinazzi, Dragon Penske Autosport

Antonio Giovinazzi, Dragon Penske Autosport

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Simülatördeki deneyimlerinin ardından konuşan Giovinazzi, Roma E-Prix pistinin zor olacağını düşünüyor. Pist, birbirine bağlanan hızlı bölümlerle ve dar virajlarla dolu. 

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Giovinazzi, diğer FE pilotlarıyla pist hakkında konuştuğunu ve bu pistin, pilotlar arasında favorilerden biri olduğunu söylüyor. İtalyan pilot, Ferrari'deki yedek pilot rolüne daha hızlı alışabilmek için simülatörde "fazlasıyla tur attığını" da ekliyor. 

Motorsport.com'a konuşan Giovinazzi, "Pist oldukça zorlayıcı ve diğer pilotlarla konuştuğumda, bu pistin sezon içindeki en zor pistlerden biri olduğunu söylüyorlar. Fakat en güzel pistlerden de biri. Pilotların favorilerinden. Oldukça hızlı bir pist ve bazı bölümleri dar." 

"Toplantılarla ve simülasyon çalışmalarıyla geçen yoğun iki ay geçirdik. Simülatör hâlâ bir simülatör yani gerçek hayata çok da yakın değil. Pisti anlamanın en iyi yolu pist yürüyüşü yapmak ve antrenmanda bolca tur atmak olacak. Bu turlardan öğrenerek, her seansta gitgide daha çok gelişmeye çalışacağız." dedi. 

 

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