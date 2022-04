Giovinazzi, Monako F1 deneyimi sayesinde daha iyi bir hafta sonu geçirmeyi umuyor

Alfa Romeo F1 takımında geçirdiği üç yılın ardından Dragon Penske Autosport ile Formula E'ye adım atan Giovinazzi, özellikle frenleme güveni yakalamada büyük zorluklar yaşadı.

Sonuç olarak bu yıl şimdiye kadar tek bir puan dahi alamadı fakat sıralama turlarında performansını kademeli olarak artıyor ve Dragon gibi sürmesi zor bir araca sahip olmasına rağmen takım arkadaşı Sergio Sette Camara'ya yaklaşıyor.

Cumartesi günkü Monako E-Prix öncesi konuşan Giovinazzi, pistin mevcut versiyonuna dair Formula 1'den sahip olduğu ön bilginin, bu hafta sonu kendisine yardımcı olacağına inandığını söyledi.

Fakat şimdiye kadar burada hep farklı araçlar kullandığını ekleyen İtalyan sürücü bundan ötürü frenleme noktalarında farklı değerlere sahip olacağının farkında.

Motorsport.com'a konuşan Giovinazzi, "Pisti biliyor olmak kesinlikle daha iyi. Özellikle yarın, her şey için tek bir güne sahip olduğumuz bu format için iyi."

"Pistle ilgili bildiğim şeyler kesinlikle bana yardımcı olacak. Fakat bu pistte hep farklı bir araçla yarıştım, bu yüzden tüm frenleme noktaları, sahip olduğum tüm referanslar tamamen farklı olacak."

"Fakat en azından pisti biliyorum ve yaklaşık iki hafta önce araçtaydım, bu yüzden kesinlikle daha iyi olacak." dedi.

