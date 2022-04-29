Giovinazzi, Monako F1 deneyimi sayesinde daha iyi bir hafta sonu geçirmeyi umuyor

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Alfa Romeo F1 takımında geçirdiği üç yılın ardından Dragon Penske Autosport ile Formula E'ye adım atan Giovinazzi, özellikle frenleme güveni yakalamada büyük zorluklar yaşadı.

Sonuç olarak bu yıl şimdiye kadar tek bir puan dahi alamadı fakat sıralama turlarında performansını kademeli olarak artıyor ve Dragon gibi sürmesi zor bir araca sahip olmasına rağmen takım arkadaşı Sergio Sette Camara'ya yaklaşıyor.

Cumartesi günkü Monako E-Prix öncesi konuşan Giovinazzi, pistin mevcut versiyonuna dair Formula 1'den sahip olduğu ön bilginin, bu hafta sonu kendisine yardımcı olacağına inandığını söyledi.

Fakat şimdiye kadar burada hep farklı araçlar kullandığını ekleyen İtalyan sürücü bundan ötürü frenleme noktalarında farklı değerlere sahip olacağının farkında.

Motorsport.com'a konuşan Giovinazzi, "Pisti biliyor olmak kesinlikle daha iyi. Özellikle yarın, her şey için tek bir güne sahip olduğumuz bu format için iyi."

"Pistle ilgili bildiğim şeyler kesinlikle bana yardımcı olacak. Fakat bu pistte hep farklı bir araçla yarıştım, bu yüzden tüm frenleme noktaları, sahip olduğum tüm referanslar tamamen farklı olacak."

"Fakat en azından pisti biliyorum ve yaklaşık iki hafta önce araçtaydım, bu yüzden kesinlikle daha iyi olacak." dedi.

Antonio Giovinazzi at the launch of Formula E's Gen3 car Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Giovinazzi, bu yıl Ferrari Formula 1 takımının yedek ve simülatör pilotluğunu yaparken, aynı zamanda Dragon için Formula E'de yarışıyor.

İtalyan sürücü, enerji yönetimini geliştirmek adına Dragon'un simülatöründe çalışmaya devam ettiğini fakat bu simülatörün gerçekle pek alakası olmamasından dolayı büyük zorluk yaşadığını söylüyor.

"Simülatörde çok fazla zaman geçirdim çünkü sonunda yapabileceğim tek şey bu. Fakat simülatör, gerçek araca pek yakın değil."

"Yani kendi açımdan daha fazla zorluk çektiğim bir başka şey bu. Gelişebileceğim tek an, yarın araçta olduğum zaman; umarım yine çok sayıda tur atarım ve hata yapmayıp, bundan bir şeyler öğrenebilirim."

Formula 1'den Formula E'ye geçen sürücüler arasında Jean Eric Vergne de yer alıyor.

Giovinazzi, Fransız sürücüden duyduklarından yola çıkarak mevcut araçların yere basma gücü seviyesi nedeniyle kolay bir hafta sonu beklemiyor.

"Burada yere basma gücü yok. Bu yüzden de alışık olduğum o hız taşıma durumu da yok."

"Daha önce Vergne ile konuştum ve bu aracı bu pistte kullanmanın F1 araçlarını sürmekten daha korkutucu göründüğünü söyledi. O yüzden ne olacağını göreceğiz."