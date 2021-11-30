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Formula E Haberler

Giovinazzi, ilk Formula E testi sırasında başlangıçta kafa karışıklığı yaşamış

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Antonio Giovinazzi, Dragon ile katıldığı ilk Formula E testinin ardından araçların daha önce sürdüğü her şeye kıyasla çok farklı olduğunu söyledi ve başlangıçta kafa karışıklığı yaşadığını kabul etti.

Giovinazzi, ilk Formula E testi sırasında başlangıçta kafa karışıklığı yaşamış

Giovinazzi, bu takımla geçirdiği üç yılın ardından sezon sonunda Alfa Romeo Formula 1 takımından ayrılacak ve eski Formula 2 sürücüsü Sergio Sette Camara ile birlikte Dragon Formula E takımı adına yarışacak.

Formula E'de sezon öncesi testleri başlarken, İtalyan sürücü, yarış simülasyonunda daha gerilerde yer aldığı salı günkü testi 15. sırada tamamladı.

Testlerin ilk iki gününün ardından konuşan Giovinazzi, Formula E araçlarından en iyisini çıkarma konusunda öğrenecek çok şeyi olduğunu kabul etti ve bu araçlarla, Formula 1 arasında büyük bir farklılık olduğunu dile getirdi.

Giovinazzi, "Bu, kesinlikle farklı bir kategori."

"Şimdiye kadar çok sayıda araç sürdüm, GT araçları, LMP2, F1 ve şimdi bu araca bindim, [bu araçta] her şey çok farklı hissettiriyor."

“Dün gerçekten kafam karışmıştı ve öğrenecek çok şeyim vardı. Benim için asıl mesele frenleme, çünkü F1'de gerçekten çok fazla yere basma gücüne sahip olduğunuz için frenlemede daha agresif olabilirsiniz."

"Aynı şeyi burada yapamıyorsunuz. Bu yüzden bununla mücadele ediyorum. Fakat 2018'de ilk kez sürdüğüm Gen1 FE aracından hatırladığımla aynıydı." dedi.

Giovinazzi, testlerde çok az mesafe tamamlayacağı göz önüne alındığında, Ocak ayındaki Suudi Arabistan yarışı için yeterince hazır olmayacağını kabul etti.

Antonio Giovinazzi, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5

Antonio Giovinazzi, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Cidde'deki Suudi Arabistan Grand Prix'sine gitmek için Valensiya testinin son gününü de kaçıracak olan İtalyan pilot, kaybettiği zamanı simülatörde telafi edebilmeyi umuyor.

"Dün öğleden sonraki sıralama simülasyonunda bazı turları kaybettim, ki harika değildi."

"Bu sabah da durum aynıydı. Ek olarak Suudi Arabistan'a gitmem gerekeceği için Perşembe günkü son testi de kaçırıyorum."

"Yani harika görünmüyor ama içinde bulunduğumuz durum bu ve bu aracı kendime göre ayarlamak için simülatör çalışmalarına daha çok odaklanacağım çünkü ilk yarıştan önce, çok fazla mesafe tamamlamamış olacağım."

"Aralık ve Ocak aylarında fabrikada çok fazla simülatör çalışması yapacağım. Sonrasında ilk yarışta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."

"Kesinlikle sezonun zorlu bir noktası ancak gerçekten çok çalışacağız ve mümkün olan en kısa sürede iyi bir seviyeye gelmeye çalışacağız.

"Hâlâ iki hafta daha F1'de yarışmam gerekiyor, [bundan sonra] Noel olacak. Ancak Noel'den sonra doğrudan fabrikaya gitmek ve simülatörde çok fazla sürüş yapıp, aynı zamanda prosedürlere ve her şeye alışmak istiyorum."

"Pek fazla vakit yok. Elbette hep daha fazlasını istersiniz ama durum böyle."

Antonio Giovinazzi, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5

Antonio Giovinazzi, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

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