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Formula E / Jakarta ePrix Haberler

Giovinazzi geleceğine hemen karar vermek istemiyor

Dragon Penske ekibiyle zor bir sezon geçiren Antonio Giovinazzi, geleceği hakkında bir karar vermeden önce Formula E'de daha fazla yarışa çıkmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Giovinazzi geleceğine hemen karar vermek istemiyor
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Geçtiğimiz sezon Alfa Romeo koltuğunu kaybeden ve Formula 1'e veda eden Giovinazzi, halen Ferrari'nin yedek pilotlarından biri ve İtalyan takımın gelecek sezon başlayacak olan WEC Hypercar projesi için de en önemli sürücü adaylarından.

Aktif yarış kariyerine Dragon ile Formula E'de devam eden Giovinazzi sezona zayıf bir başlangıç yapsa da performansı yavaş yavaş iyileşmeye başlıyor. İtalyan sürücü, son üç yarışta daha iyi göründü ve arka sıralarda yer almaktan kaçındı.

Ancak takım arkadaşı Sergio Sette Camara'nın bir hayli gerisinde kalan Giovinazzi henüz puan dahi elde edememiş durumda.

Motorsport.com'a konuşan Giovinazzi, 2023 için seçenekleri olduğunu ancak bu arada Formula E'ye tam olarak adapte olup olamayacağını görmek istediğini açıkladı.

Giovinazzi, "Henüz ne yapacağımı bilmiyorum, bu araca daha fazla uyum sağlayıp sağlayamayacağımı anlamak için birkaç yarışa daha çıkmak istiyorum."

"Şu ana kadar oldukça zor bir sezon geçirmekteyim, bu çok açık."

"Ama buna devam etmeli ve gelecek yıl ne yapmak istediğime karar vermeliyim. Elbette birkaç seçeneğim var."

"Kariyerim için en iyisinin bu olduğundan emin olmak istiyorum. Henüz çok erken ama umarım önümüzdeki aylarda her şeyi daha iyi anlayabilirim." dedi.

Antonio Giovinazzi, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5

Antonio Giovinazzi, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Giovinazzi, tüm sürücülerin piste yabancı olması sebebiyle Jakarta'da daha az dezavantaja sahip olacağını, ancak pist sıcaklığı pil yönetimiyle başa çıkmanın da yeni bir meydan okuma olacağını söylüyor.

İtalyan sürücü, "Jakarta'daki koşullar, özellikle akü sıcaklığı gibi konular göz önüne alınırsa aracı epey zorlayacak, bu yüzden yarışta neler yapıp yapamayacağımızı anlamaya çalışmak oldukça önemli." 

"Ayrıca zeminin tümsekli olup olmayacağını, ne kadar yol tutuşuna sahip olacağımızı da bilmiyoruz."

"Fakat bu pist herkes için yeni, bu da bana belli açılardan yardımcı olacak. Bu sezon -Monako dışında- yarıştığım tüm pistler benim için yeniydi.

"Diğer sürücüler Berlin gibi pistlere pek çok kez gittiler, ben ise ilk kez gittim. Dolayısıyla yeni bir meydan okuma benim için iyi olabilir ve umarım daha iyi bir hafta sonu geçiririz." dedi.

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