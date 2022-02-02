Giovinazzi: "İlk Formula E yarışım zorlayıcıydı"

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3 sezon boyunca Alfa Romeo F1 takımıyla yarışan eski F1 pilotu Giovinazzi, 2021 senesinde Alfa Romeo'daki koltuğunu kaybetmişti.

İsviçreli ekip, Guanyu Zhou ile anlaşmıştı. Giovinazzi, bunun üzerine diğer yarış serilerinden gelen tekliflere odaklandı ve Formula E ekibi Dragon Penske ile anlaştı.

Geçtiğimiz yıllarda, diğer açık tekerlek serilerinden FE'ye geçen pilotların zorlu bir alışma süreci geçirdiğini görmüştük.

FE araçlarının farklı karakteristiklerine alışmanın zorluğunun yanında, enerji tasarrufu gibi stratejik yeniliklere de adapte olmak gerekiyor.

F1'den FE'ye geçen İtalyan pilotun bu zorlayıcı alışma süreci için bolca teste ihtiyacı vardı ancak Giovinazzi, Valensiya'da gerçekleştirilen sezon öncesi testlerinde yeni aracını sadece 2 gün boyunca test edebildi.

Giovinazzi, Valensiya'daki ilk testinin ardından, "FE aracı sürmeyi, ıslak zeminde F1 aracı sürmeye" benzetmişti.

Sadece 2 günlük test ile Diriye'ye gelen Giovinazzi, zorlu bir hafta sonunu geride bıraktı. Sezonun ilk yarışı öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarını 22. sırada tamamlayarak sonuncu olan Giovinazzi, yarışı 20. sırada tamamladı.

Giovinazzi, bir gün sonra gerçekleştirilen ikinci yarışı ise 21. sırada tamamlayarak, yarışı tamamlayabilen pilotlar arasında sonuncu oldu.

Antonio Giovinazzi, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5, Sergio Sette Camara, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Formula E'deki ilk yarışlarının ardından neler düşündüğü sorulan Giovinazzi, zorlu bir hafta sonu geçirdiğini kabul etti.

RaceFans.net'e konuşan İtalyan pilot, "Çok zorlayıcıydı. Bence genel olarak böyle geçmesini bekliyordum. Araçta çok zaman geçirmedim, özellikle de yarış şartlarında geçirmedim. Sadece Valensiya'da bir kere denedik ve sonrasında simülatördeydim."

"Ancak piste geldiğimizde, her şey simülatörden tamamen farklıydı. Dolayısıyla zorlayıcıydı. Özellikle de yarışın sonu zordu. Bataryadaki enerjiyle yarışı bitirmek [zordu]."

"Sıralama turları çok kötü değildi. Sarı bayraklara ve trafiğe takıldım, yani ideal değildi, daha iyi olabilirdi."

"FE'ye alışma süreci, hiç de kolay değil. Özellikle de şu yüzden kolay değil: F1'de araç üstü kameralarıyla ve gerçek verilerle birlikte birçok konuda yardım alıyorsunuz, burada ise her şeyi anlamak daha zor."

"Burası oldukça zorlayıcı. Pilotlar oldukça tecrübeliler. Yani evet, şu an onların temposunda olabilme konusunda zorlanıyorum. Ancak yakın zamanda iyi bir hafta sonu geçirebileceğime eminim. Sonrasında biz de mücadelenin içinde olmaya çalışacağız." dedi.

Antonio Giovinazzi, Dragon Penske Autosport Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images