Giovinazzi: "Formula E, tamamen farklı bir yaklaşım gerektiriyor"
Eski F1 pilotu Antonio Giovinazzi, daha önce kendisine başarı getiren yaklaşımların, Formula E'de işe yaramadığını ve bunun çaylaklar için iyi bir seri olmadığını dile getirdi.
Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo'da geçirdiği üç yılın ardından bu yıl Dragon ile Formula E'ye geçmişti ancak geride kalan süre zarfında elde ettiği en iyi sonuç, 16. sıra oldu. Pek çok kaotik yarış olmasına rağmen fırsatları değerlendiremeyen Giovinazzi, beş kez yarış dışı kaldığı gibi, genellikle son sırada yer aldı.
Aslında bu durum, takım arkadaşı Sergio Sette Camara için de benzerdi çünkü Brezilyalı sürücü de bu yıl şimdiye kadar puan alma başarısı gösteremedi.
Independent ile yaptığı röportajda Giovinazzi, "Ne yazık ki burada araçlar ve format tamamen farklı."
"Her şey farklı, her şey geçmişte diğer kategorilerde ve Formula 1'de gördüklerimden farklı. Daha önce yaptığım hiçbir şey burada işe yaramıyor."
"Burada çok fazla yavaşlamamak ve psikolojik anlamda farklı bir yaklaşım gerekiyor çünkü yarış boyunca enerji tasarrufu yapmalı ve bataryayı korumalısınız. Her şey tamamen farklı."
"Formula E'de yarışmak istememin sebebi bir şeyler öğrenmek istememdi çünkü kariyerim boyunca çeşitli araçları sürsem de Formula E'de hiç yarışmamıştım."
Antonio Giovinazzi, Dragon Penske Autosport
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
"Bunun tamamen farklı bir dünya olduğunu anladım ve yeni başlayanlar için bu en uygun şampiyona değil çünkü uyum sağlamak için çok az zamanınız var: Bilmediğiniz bir pistte, antrenman yapmak için sadece yarım saatiniz oluyor. Bu süre zarfında, her şeyi bir araya getirmek zor. Mesela Berlin'de hafta sonunun iki günü, iki farklı pistte sürüş yapmak zorunda kaldım." dedi.
Giovinazzi şu anda Ferrari'nin test ve yedek pilotluğunu yapmaya devam ediyor ve gelecekte F1'e dönüşün hâlâ mümkün olduğunu düşünüyor.
F1'e dönmek isteyip istemediği sorulduğunda Giovinazzi, "Göreceğiz. Asla asla dememelisiniz. Elbette seneye ne yapacağımı henüz bilmiyorum ama umarım yakında anlarız. Şimdilik kalan Formula E yarışlarına hazırlanmaya odaklandım."
"Henüz söyleyecek pek fazla şeyim yok. Şampiyona bittiğinde 2023'te ne yapmak istediğimi düşüneceğim ve en iyi seçimi yapmaya çalışacağım. Formula E'de en çok yarışlardan önceki şehir atmosferini seviyorum. Diğer kategorilerde yarışıyorsanız New York, Roma veya Londra'da yarışma şansınız yok ve bu açıdan her şey harika. Formula E ayrıca pist dışı aktiviteler anlamında F1'dekinden çok daha sakin, daha az stresli, yani bu alanda da bir fark var."
"Önümüzdeki ay Formula E'nin son yarışları yapılacak ve sezonun ikinci bölümünde Formula 1'deki simülatör çalışmalarına ağırlık vereceğim. Sonrasında da gelecek yıl için planlar yapacağım." dedi.
Son Haberler
Giovinazzi: "Formula E, tamamen farklı bir yaklaşım gerektiriyor"
Eski F1 pilotu Antonio Giovinazzi, daha önce kendisine başarı getiren yaklaşımların, Formula E'de işe yaramadığını ve bunun çaylaklar için iyi bir seri olmadığını dile getirdi.
Cassidy, New York FE'deki batarya değişimi cezasını onaylamıyor
Nick Cassidy, bataryasını değiştirdiği için New York E-Prix'sinde aldığı 30 sıra grid cezasının yanlış olduğunu ve bunun, "inanılmaz" hızını kullanma şansını engellediğini söyledi.
Lotterer, 2023'te LMDh departmanına geçecek olsa da Porsche FE ile bağlarını korumak istiyor
2023'te Porsche'nin LMDh pilot kadrosuna katılacak olan Andre Lotterer, Porsche FE takımıyla bağlarını koparmamayı umuyor.
New York E-Prix II: İkinci yarışı da Costa kazandı, Vandoorne şampiyona liderliğine yükseldi
New York'ta gerçekleştirilen ikinci yarışı Antonio Felix da Costa kazanırken, ikinci sırayı alan Stoffel Vandoorne şampiyona liderliğine yükseldi.