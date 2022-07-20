Giovinazzi: "Formula E, tamamen farklı bir yaklaşım gerektiriyor"

Independent ile yaptığı röportajda Giovinazzi, "Ne yazık ki burada araçlar ve format tamamen farklı."

"Her şey farklı, her şey geçmişte diğer kategorilerde ve Formula 1'de gördüklerimden farklı. Daha önce yaptığım hiçbir şey burada işe yaramıyor."

"Burada çok fazla yavaşlamamak ve psikolojik anlamda farklı bir yaklaşım gerekiyor çünkü yarış boyunca enerji tasarrufu yapmalı ve bataryayı korumalısınız. Her şey tamamen farklı."

"Formula E'de yarışmak istememin sebebi bir şeyler öğrenmek istememdi çünkü kariyerim boyunca çeşitli araçları sürsem de Formula E'de hiç yarışmamıştım."