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Formula E / Son dakika

Gen3 FE araçları, pistlerin yeniden dizayn edilmesini gerektirmeyecek

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Gen3 FE araçları, pistlerin yeniden dizayn edilmesini gerektirmeyecek
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Şampiyonanın kurucu ortağı Alberto Longo'ya göre, daha hafif ve daha güçlü olan yeni Gen3 araçları, daha önceden yapılmış olan pistlerin yeniden dizayn edilmesini gerektirmeyecek.

Araçta yapılan 120 kiloluk ağırlık azaltma ve 100kW'lık güç artışı - 470 beygir gücüne eşit - yeni Gen3 kurallarının en ilgi çekici değişiklikleri. Bu kurallar 2022-23 sezonunda yürürlüğe girecek ve 2025-26 sezonuna kadar kullanılacak.

Her ne kadar FIA ve FE pek çok pistte bulunan sıkışık şikanları kaldırma üzerine çalışmış olsalar da simülasyon verilerine göre, daha hızlı olan Gen3 araçlarının hızı, pist dizaynlarının değişmesini gerektirmeyecek.

Motorsport.com'a konuşan FE şef şampiyona organizatörü Longo, daha sıkışık olan sokak pistlerinde büyük değişiklikler yapılacağını, ancak bu değişikliklerin "Gen4" aracı hazırlanana kadar rafa kaldırıldığını söyledi. 

Longo'nun açıklamaları şu şekilde: "Gen3 üzerinde yaptığımız tüm simülasyon verilerine göre elimizde olan pistlerde değişiklik yapmamıza gerek kalmayacak. Ancak bu değişiklikler büyük ihtimalle Gen4'ün tanıtımıyla olacak. Bunun için hazırız."

"Eninde sonunda, yarıştığımız çoğu pistte bir B planına veya pistte daha çok hız kazanma üzerine ya da daha iyi çekiş yakalama üzerine yapılabilecek bir takım değişikliklere sahibiz."

"Gen3 için böyle bir plan var, ancak buna gerek yok."

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Audi ve BMW'nin 2020-21 sezonunun hemen ardından FE'den ayrılma kararı hakkında konuşan Longo "Şampiyonanın sürdürülebilir geleceği için elimizde olan kısıtlamaların neler olduğunun farkındayız - bu da kesinlikle bir masraf" dedi. 

Gen3 aracının tanıtılması ile beraber seriye bir bütçe sınırı da getirilmesi planlanıyor. Mercedes Formula 1 takım patronu Toto Wolff ve McLaren Racing CEO'su Zak Brown da, FE'ye yapılan harcamaların hızlı bir şekilde yükselmesinin sınırlandırılması gerektiğini belirtmişlerdi.

Takımlar ve üreticiler arasında olan bu kaygı - Haziran 2021 son tarihi öncesinde Gen3 kurallarını imzalayan tek takım Mahindra Racing olması - FE takvimi üzerinde yapılacak olan büyümenin sınırlandırılması anlamına geliyor.

2019-19 sezonunda 13 yarış - serinin en çok yarış yaptığı sezon - yapılırken, açıklanan 2020-21 takviminde ise 14 yarış yapılması bekleniyor. Ancak, o andan itibaren takvim geri çekildi ve FE, organizatörlerin pandemi koşullarına uygun bir takvim çıkarmasının ardından tarihleri onaylayacak.

 

Motorsport.com'a konuşan Longo, Gen3 dönemi boyunca FE'nin en fazla 16 veya 17 yarış yapmaya sıcak baktığını söyledi.

Longo'nun açıklamaları şu şekilde: "Gen3'e kadar 15 yarıştan fazla yapacağımızı düşünmüyorum. Bu dönem sonrası için bir plan tasarlıyoruz ve daha çok yarış yapmak için bir fırsat olup olmadığını içimizde tartışıyoruz." 

"Şunu söylemem gerekiyor ki eğer bunu yaparsak, herkese uygun bir anlaşmayla bunu yapacağız."

"Aile içerisinde, tüm takımlarla ve üreticilerle buna karar vereceğiz. Hiçbir şekilde onlardan bağımsız bir karar alamayız."

"Dürüst olmam gerekirse Formula E'de bulunan bizler için doğru olan şey bu değil."

"Belki bir iki tane daha, 16-17 belki, ancak 20 yarışa kadar ya da ona benzer bir sayıya kadar çıkacağımızı hiç düşünmüyorum."

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Seri Formula E
Editör Matt Kew

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