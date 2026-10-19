Formula E

Fusion, Porsche ile Formula E'ye katılıyor; Ayhancan adaylar arasında!

Porsche'nin müşteri takımı olarak yarışacak Fusion Formula E, 2026-2027 sezonunda griddeki 12. ve son takım olacak.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 19 Eki 2026 11:15

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Ayhancan Guven, Porsche Formula E Team

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Porsche müşteri takımı, Fusion Formula E Team adı altında faaliyet gösterecek.

Son dakika hamlesiyle gride katılmayı hedefleyen ekip, gelecek ay Jarama'da düzenlenecek sezon öncesi testlerine katılmayı planlıyor. Projenin arkasında, aralarında motor sporları dünyasından en az bir tanınmış ismin de bulunduğu bir yatırım grubunun olduğu düşünülüyor.

Bu gelişmeyle birlikte 2026-2027 sezonunda gridde toplam altı Porsche GEN4 aracı bulunacak. Porsche'nin fabrika takımı adına yarışan Pascal Wehrlein ve Nico Müller'nin araçlarına ek olarak, müşteri takımları Fusion Formula E ve CUPRA Kiro da ikişer Porsche GEN4 aracıyla mücadele edecek. CUPRA Kiro'nun sürücüleri ise Pepe Martí ve Jake Hughes olacak.

Birleşik Krallık merkezli olması planlanan takımın teknik yapılanmasını eski Jaguar ve DS Penske teknik yöneticisi Phil Charles üstlenecek. Fusion Formula E Team'in yapılanması, Charles'ın yönetiminde Birleşik Krallık'ın Oxfordshire bölgesindeki yeni tesislerde sürdürülüyor. Charles, birkaç haftadır yeni proje için personel alımı yapıyor.

Ayhancan Guven, Porsche Formula E Team

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

İki Porsche GEN4 aracıyla yarışacak Fusion Formula E Team, şu anda birçok sürücüyle görüşüyor. Ancak takımın 2026-2027 sezonunda direksiyon başına geçecek isimleri, Jarama testleri tamamlanana kadar kesinleştirmesi beklenmiyor.

Temsilcimiz Ayhancan Güven, koltuklardan biri için öne çıkan adaylardan biri olarak görülüyor. Ancak Ayhancan'ın takıma katılımının kesinleşmesi, Formula E'de yarışabilmek için gereken e-lisansı almasını sağlayacak puanları toplayabilmesine bağlı olacak.

Geçtiğimiz hafta sonu Barselona'daki WEC yarışı sırasında FEN'e konuşan Ayhancan, konu hakkında fazla ayrıntı veremeyeceğini belirterek Formula E planının sürdüğünü söyledi.

Ayhancan, "Bu konuda çok fazla şey söyleyemem ama genel olarak hâlâ plan bu; Formula E'de yarışmak."

"Bunun için çalışıyorum ve plana bağlı kalıp kontrol edebildiğim alanlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Geri kalanını ise zamanla göreceğiz." dedi.

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- Motorsport.com Ekibi

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