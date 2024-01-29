Frijns ve Cassidy, Diriye E-Prix'sinde 'neredeyse birbirlerini öldürüyorlarmış'

Envision sürücüsü Frijns damalı bayrağı Cassidy'nin bir saniyeden biraz fazla gerisinde gördü ve 36 turluk yarışın büyük bölümünde yeni şampiyona liderini gölgede bıraktı.

Frijns başlangıçta pole pozisyonunda yer alan Oliver Rowland'dan liderliği aldı ve ilk 'atak modu' aktivasyonunu yapmadan önce ilk dört turu önde götürdü.

Cassidy iki aktivasyonunu da kullandıktan sonra liderliği geri alamayan Frijns'in ardından ikili hızları ve enerji kullanımları sayesinde bir aşamada Rowland'ın altı saniyeden fazla önündeydi.

2022'deki New York'tan bu yana ilk Formula E podyumunu alan Frijns, "Başlangıç oldukça iyiydi, liderliği aldım ve sonra Nick'le savaştım."

"Saf hızda neredeyse birbirimizi öldürüyorduk ama bu oldukça güzeldi, gerçek bir meydan okumaydı."

"Sanırım Nick bugün benim için biraz fazla güçlüydü, bana karşı ufak bir üstünlüğü vardı."

"Ama onun da dediği gibi, herkesin kendi günü vardır, benimki henüz gelmedi ama umarım yakında gelir." dedi.

Yarışın ortalarına doğru Cassidy enerjisini korumak için hızını önemli ölçüde düşürdü ve yarışın geri kalanında birkaç araç uzunluğundan fazla olmayan bir liderlik elde etti.

Autosport'a konuşan Cassidy, son etaplarda liderliği korumak için kontrollü gidip gitmediği sorulduğunda, "Bunu her zaman yapmadım."

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6

"Enerji hedefim çok düşüktü; o [Frijns] ve ben başlangıçta kapışıyorduk ve yarışın başında bu şekilde sürüş yaparak bir fark yaratmaya çalışmak güzeldi." dedi.

Cassidy, Formula E sezonunun şu ana kadarki üç yarışında da podyumda yer alarak şampiyona sıralamasında 19 puanla lider durumda.

Kivi sürücü, daha önce Meksika ve Suudi Arabistan'da hiç bu kadar iyi performans göstermemiş olan Jaguar'la ilk sezonuna beklentilerin üzerinde bir başlangıç yaptığına inanıyor.

Cassidy, "Bu rüya gibi bir başlangıç, daha önce burada ya da Meksika'da podyuma çıkmamıştım."

"Sanırım bu pistteki en iyi sonucum son altı yarışta altıncılıktı. Bu kesinlikle beklentilerin üzerinde."

"Nedeni ne olursa olsun bana göre bir pist değildi, bu yüzden zorlanacağımı düşündüm. Yine de her yarışta olduğu gibi elimden geldiğince çok çalışıyorum ve daha iyi olmaya çabalıyorum.."

"Sıralama turlarında en hızlı ben değildim ama yarışta muhtemelen en hızlı bendim."

"Yarışta kendimi gerçekten iyi hissettim ve bu kadar uzun süre liderlik edebilmek gerçekten güzeldi." dedi.