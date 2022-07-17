Frijns, kırmızı bayraklar çıktığında zafere ulaştığını düşünüyormuş

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Yarışın en rekabetçi isimlerinden Frijns, birtakım garantici geçişlerin ardından dördüncü sıradaki Nissan sürücüsü Sebastien Buemi'nin arkasına kadar geldi ve rakibini geçerek ön gruptaki mücadeleye katıldı.

Frijns'in önünde Lucas di Grassi ve Stoffel Vandoorne ikincilik mücadelesi veriyorlardı. Bu durumdan faydalanan Frijns, Vandoorne'u geçerek podyum pozisyonuna yükseldi.

Ancak bu sırada pistte şiddetli bir yağmur geçişi meydana geldi ve hem Cassidy, hem de di Grassi 6. virajda kaza yaparak bariyerlere gömüldüler. Frijns ise virajı almayı başardı ve liderliğe yükseldi. Yarış derhal kırmızı bayraklarla durduruldu.

Kırmızı bayrakların ve yarışın tamamen askıya alınmasının ardından Frijns galibiyetin kendisine gideceğini düşünüyordu, ancak yeniden başlatma kurallarına göre galibiyet Cassidy'e gitmeliydi -ki hakemlerin kararı da bu yönde oldu ve Cassidy kariyerinin ilk zaferine ulaştı.

Kararın adil olduğunu düşünen Frijns, "Her şeyden önce oldukça iyi bir start aldık, daha 1. viraja gelmeden iki aracı geçtiğime çok şaşırdım. Temiz taraftan start alsam da 1. turdan itibaren kendime gerçekten güvenmiştim."

"İlk turlarda nasıl geçiş yapabileceğimi iyice düşündüm, dolayısıyla biraz daha fazla enerji tasarrufu yapmak istedim -bu da son turlarda işlerimi kolaylaştırdı. Buemi'yi geçtikten kısa bir süre sonra Lucas ve Stoffel ile aradaki farkı kapattım."

"İyi bir tempoya sahiptim ancak yağmur başladı. Lucas'ın 90 derecelik bir açıyla ilerlediğini görmemin ardından 6. virajdaki kazadan kurtulan tek pilottum."

"Pite döndüğümüzde galibiyete ulaştığımı düşünüyordum, ancak kırmızı bayrak kurallarını hesaba katarsak -ki bu oldukça iyi bir kural- tüm yarışı önde götüren Nick [Cassidy] galibiyeti kesinlikle hak etti." dedi.

Nick Cassidy, Envision Racing, Audi e-tron FE07, Lucas Di Grassi, ROKiT Venturi Racing, Silver Arrow 02 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Frijns, 6. virajda oluşan "yağmur duvarını" görmesinin ardından, diğerlerine göre çok daha erken fren yaptığını ve bu sayede virajı geçmeyi başardığını söyledi.

Frijns, "6. viraja giderken bir yağmur duvarıyla karşı karşıya kaldık ve sanırım herkes erken fren yaptı."

"Ama hemen önümdeki Lucas yağmur duvarına girer girmez, arabasından çıkan sprey yüzünden hiçbir şey göremedim."

"Bu yüzden daha erken fren yaptım ve bir süre sonra spreyin kaybolduğunu hissettim -bunun nedeni Lucas'ın yoldan çıkmasıydı."

"Ayrıca suda kızaklama yapıyordum, aracım oldukça şiddetli bir şekilde savruluyordu -ama düzlükten çıkarken çizgide kalmayı başardım. Virajı alabildiğim için şanslıydım"