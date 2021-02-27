Frijns, Formula E'deki ilk pole pozisyonunun ardından çok mutlu

Envision Racing sürücüsü, ikinci antrenman seansında Audi motorlu aracıyla yaptığı kazanın ardından McLaren Applied destekli batarya ünitesini değişmek zorunda kalmıştı.

Bu, Hollandalı sürücünün, ilk yarış için yapılacak sıralama turunu kaçırması anlamına geliyordu.

Ancak Frijns, Suudi Arabistan'da Cumartesi günü önemli bir ilerleme kaydetti ve ilk yarışın galibi Nyck de Vries'i son antrenman seansında 0,146 saniye farkla geçti.

Frijns, grup aşamalarında Dragon Penske Autosport sürücüsü Sergio Sette Camara'nın 0.557 saniye önünde ilk sırada yer alırken, Super Pole bölümünü yine Camara'nın 0.289 saniye önünde ilk sırada tamamlayarak ilk pole pozisyonunu kazandı.

Frijns, ‘’Dün, en iyi gün değildi.’’

‘’Dün gece, aracı geliştirmek için geç saatlere kadar çalıştık ve ileriye yönelik büyük bir adım attık. Bu kadar önde olmayı beklemiyorduk.’' dedi.

Teknik direktör Chris Gorne, COVID-19 protokolleri nedeniyle yarışa götürülen personel sayısının azaltılmasından ötürü, Suudi Arabistan’a gidemeyen isimlerden biriydi.

Frijns, Envision Virgin Racing mekaniklerinin Ricardo Tormo pistindeki sezon öncesi testlerindeki performansa geri dönmek için çok fazla çaba gösterdiğini söyledi.

‘’Zoom üzerinden kısa bir toplantımız oldu ve iki saat boyunca Silverstone’daki takımımızla birlikte konuştuk çünkü bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyordu.’’

‘’Dünkü gibi bir gün daha yaşayamazdık ve çok büyük değişiklikler yaptık.’’

‘’Gerçekten çok kötü gidebilirdi de, fakat bir şeyler yapmamız gerekiyordu ve ben bunun hakkında çok ısrar ettim. Sonunda tamamen farklı bir yol denedik.’’

‘’Cadde pistlerinde her şey biraz daha farklı ve bu, göz önünde bulundurmamız gereken bir şey.’’

‘’Bu çok eğlenceli, çok daha zor, temel olarak bir yarış çizgimiz var ve eğer lastikleri dokundurursanız her şey bitiyor."