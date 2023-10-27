Prime'a abone ol
Formula E Valencia sezon öncesi testleri
Haberler

Frijns, Formula E Valencia testlerindeki simülasyon yarışını kazandı

Envision pilotu Robin Frijns, Formula E’nin Valencia’da sezon öncesi testleri kapsamında yapılan simülasyon yarışını kazandı. Yarışın son anlarında Antonio Felix da Costa’yı geçen Hollandalı pilot, galibiyete uzandı.

Stefan Mackley
Editör Stefan Mackley
Yayın tarihi
Robin Frijns, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6

Bugün gerçekleştirilen 27 turluk yarışta pilotlar, ekipler ve yarış hakemleri bir takım testler uyguladılar. Simülasyon yarışında atak modu, sarı bayrak ve güvenlik aracı uygulamaları test edildi.

Circuit Ricardo Tormo pistinde gerçekleştirilen iki seansı da zirvede tamamlayan Mitch Evans, yarışın güvenlik aracı periyodu sırasında iki tur boyunca lider gitti.

Yarış başladı ve son şampiyon Jake Dennis liderliği ele geçirdi, onu takım arkadaşı Norman Nato takip ediyordu.

ERT takımı pilotu Sergio Sette Camara araçta problem yaşayan ilk pilot oldu ve ilk turun sonunda pite girdi. Nissan pilotu Sacha Fenestraz da onunla birlikte pite giren diğer pilot oldu.

Yarış sırasında pilotların ve takımların alışması gereken diğer bir değişiklik ise bu sezon uygulanmaya başlayan hızlı şarj pit stop uygulamasıydı.

Testlerin ertelenmesine sebep olan akü yangını göz önüne alınarak, hızlı şarj uygulaması sadece simüle edildi ve pilotlar piste geri yollanmadan önce pit alanında 30 saniye bekletildi.

Hızlı şarj için 13. turda pit stopa giren Da Costa, bu amaçla zorunlu pit stopunu yapan ilk pilot oldu ve liderliğe yükseldi. Maserati MSG takımından Maximilian Guenther ve McLaren takımından Sam Bird ise Da Costa’nın ardından pite giren diğer isimlerdi.

Sebastien Buemi, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6 Lucas di Grassi, ABT CUPRA Formula E Team, M9Electro

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Sebastien Buemi, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6 Lucas di Grassi, ABT CUPRA Formula E Team, M9Electro

Yarışın ön sıralarındaki pilotların çoğu ilerleyen turlarda pite girdi. Abd Cupra pilotu Nico Muller ve Envision pilotu Frijns sırasıyla 20 ve 21. turlarda pite giren son iki pilot oldu.

Frijns pitten çıktan sonra, Envision pilotu Sebastien Buemi, Guenther ve Da Costa’nın bulunduğu grubun hemen önünde yarışa katıldı.

Frijins’in atak modunu etkileştirmesinden birkaç dakika sonra sarı bayrak uygulaması başladı ve Hollandalı pilot Costa ve Evans’ın arkasına geriledi. 

Yarış tekrar başladığında Andretti pilotları Nato ve Dennis, atak modunu etkileştirmek üzereydi ancak 8. virajdaki çakıllara taştılar. İki pilot da araçlarına hasar almadan yarışa devam ettiler.

Sarı bayrak uygulaması sebebiyle bir tur uzayan 27 turluk yarışın 25. turunda Frijns, ikinciliğe yükseldi. Aracını 8. virajın dışında tutup bir sonraki virajda iç tarafta yer alan Hollandalı pilot, da Costa’yı geride bıraktı. 

Yarışın geri kalanında Evans, ikinciliğe yükseldi. Yarışın son kısmında Nissan pilotu Oliver Rowland’ın pistin ortasında kalmasının ardından güvenlik aracı girdi ve yarış bu şekilde sona erdi.

Testler bugün yerel saatle 18:30’a kadar devam edecek. Akü yangını sonrası orjinal test programından yalnızca 30 dakikalık bir kayıp yaşanmış olacak.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Evans ve Jaguar, Formula E Valencia testlerinde Perşembe gününü zirvede tamamladı
Sonraki haber Cassidy, Formula E Valensiya testini Jaguar ile zirvede tamamladı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Stefan Mackley
Daha fazlası
Stefan Mackley
Cassidy, Formula E Valensiya testini Jaguar ile zirvede tamamladı

Cassidy, Formula E Valensiya testini Jaguar ile zirvede tamamladı

Formula E
Valencia sezon öncesi testleri

Cassidy, Formula E Valensiya testini Jaguar ile zirvede tamamladı Cassidy, Formula E Valensiya testini Jaguar ile zirvede tamamladı

Evans ve Jaguar, Formula E Valencia testlerinde Perşembe gününü zirvede tamamladı

Evans ve Jaguar, Formula E Valencia testlerinde Perşembe gününü zirvede tamamladı

Formula E
Valencia sezon öncesi testleri

Evans ve Jaguar, Formula E Valencia testlerinde Perşembe gününü zirvede tamamladı Evans ve Jaguar, Formula E Valencia testlerinde Perşembe gününü zirvede tamamladı

Formula E Valencia testleri akü yangınının ardından ertelendi

Formula E Valencia testleri akü yangınının ardından ertelendi

Formula E
Valencia sezon öncesi testleri

Formula E Valencia testleri akü yangınının ardından ertelendi Formula E Valencia testleri akü yangınının ardından ertelendi

Son Haberler

Perez, Ricciardo'nun Meksika GP sıralama turlarındaki performansını pek dikkate almıyor

Perez, Ricciardo'nun Meksika GP sıralama turlarındaki performansını pek dikkate almıyor

F1 Formula 1
Mexico City GP

Perez, Ricciardo'nun Meksika GP sıralama turlarındaki performansını pek dikkate almıyor Perez, Ricciardo'nun Meksika GP sıralama turlarındaki performansını pek dikkate almıyor

Meksika GP öncesi: Yarış gridi

Meksika GP öncesi: Yarış gridi

F1 Formula 1
Mexico City GP

Meksika GP öncesi: Yarış gridi Meksika GP öncesi: Yarış gridi

Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti”

Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti”

F1 Formula 1
Mexico City GP

Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti” Stella “Tüm hafta sonu bizim için zorlu geçti”

WSSP Jerez: Sezon finalini Bulega kazandı, Can Öncü podyumda!

WSSP Jerez: Sezon finalini Bulega kazandı, Can Öncü podyumda!

SBK World Superbike
Jerez

WSSP Jerez: Sezon finalini Bulega kazandı, Can Öncü podyumda! WSSP Jerez: Sezon finalini Bulega kazandı, Can Öncü podyumda!

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol