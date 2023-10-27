Frijns, Formula E Valencia testlerindeki simülasyon yarışını kazandı

Bugün gerçekleştirilen 27 turluk yarışta pilotlar, ekipler ve yarış hakemleri bir takım testler uyguladılar. Simülasyon yarışında atak modu, sarı bayrak ve güvenlik aracı uygulamaları test edildi.

Circuit Ricardo Tormo pistinde gerçekleştirilen iki seansı da zirvede tamamlayan Mitch Evans, yarışın güvenlik aracı periyodu sırasında iki tur boyunca lider gitti.

Yarış başladı ve son şampiyon Jake Dennis liderliği ele geçirdi, onu takım arkadaşı Norman Nato takip ediyordu.

ERT takımı pilotu Sergio Sette Camara araçta problem yaşayan ilk pilot oldu ve ilk turun sonunda pite girdi. Nissan pilotu Sacha Fenestraz da onunla birlikte pite giren diğer pilot oldu.

Yarış sırasında pilotların ve takımların alışması gereken diğer bir değişiklik ise bu sezon uygulanmaya başlayan hızlı şarj pit stop uygulamasıydı.

Testlerin ertelenmesine sebep olan akü yangını göz önüne alınarak, hızlı şarj uygulaması sadece simüle edildi ve pilotlar piste geri yollanmadan önce pit alanında 30 saniye bekletildi.

Hızlı şarj için 13. turda pit stopa giren Da Costa, bu amaçla zorunlu pit stopunu yapan ilk pilot oldu ve liderliğe yükseldi. Maserati MSG takımından Maximilian Guenther ve McLaren takımından Sam Bird ise Da Costa’nın ardından pite giren diğer isimlerdi.

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images Sebastien Buemi, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6 Lucas di Grassi, ABT CUPRA Formula E Team, M9Electro

Yarışın ön sıralarındaki pilotların çoğu ilerleyen turlarda pite girdi. Abd Cupra pilotu Nico Muller ve Envision pilotu Frijns sırasıyla 20 ve 21. turlarda pite giren son iki pilot oldu.

Frijns pitten çıktan sonra, Envision pilotu Sebastien Buemi, Guenther ve Da Costa’nın bulunduğu grubun hemen önünde yarışa katıldı.

Frijins’in atak modunu etkileştirmesinden birkaç dakika sonra sarı bayrak uygulaması başladı ve Hollandalı pilot Costa ve Evans’ın arkasına geriledi.

Yarış tekrar başladığında Andretti pilotları Nato ve Dennis, atak modunu etkileştirmek üzereydi ancak 8. virajdaki çakıllara taştılar. İki pilot da araçlarına hasar almadan yarışa devam ettiler.

Sarı bayrak uygulaması sebebiyle bir tur uzayan 27 turluk yarışın 25. turunda Frijns, ikinciliğe yükseldi. Aracını 8. virajın dışında tutup bir sonraki virajda iç tarafta yer alan Hollandalı pilot, da Costa’yı geride bıraktı.

Yarışın geri kalanında Evans, ikinciliğe yükseldi. Yarışın son kısmında Nissan pilotu Oliver Rowland’ın pistin ortasında kalmasının ardından güvenlik aracı girdi ve yarış bu şekilde sona erdi.

Testler bugün yerel saatle 18:30’a kadar devam edecek. Akü yangını sonrası orjinal test programından yalnızca 30 dakikalık bir kayıp yaşanmış olacak.