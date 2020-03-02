Frijns, aldığı “saçma” cezayı anlayamıyor

Frijns, sıralama turlarında 10. virajın çıkışında duvara temas etmiş ve 0.485 saniye geride 14. sırada kalmıştı. Ancak Audi e-tron FE06 bataryasının “onaylanmış gaz pedalı haritasını ihlal eden” güç çıkışı, teknik kuralların 3.1 maddesine aykırı olduğu için Frijns’in en iyi tur zamanı silindi ve gridde 22. sıraya düştü. Frijns, bu ihlalin, duvara temas etmesinden sonra “milisaniyeler” süren bir güç artışından kaynaklandığını ve cezanın gereksiz olduğunu düşündüğünü söyledi. Motorsport.com’a konuşan Frijns, “İyi bir turla geliyordum diyebilirim. Pole alacak kadar hızımız olmasa da, Superpole seansına kalacak hızımızın olduğunu düşünüyorum.” “Ve sonrasında 10. virajda gaza bastım ve şaşırtıcı şekilde arka taraf kaydı. Ve o anda duvara çarptım, ani bir güç artışı oldu.” “Zaten duvara çarptıktan sonra düzlükte 0.3 saniye kaybettim. Ancak kaç milisaniye sürdüğünü bilmediğim ve zaman kazanmadığınız bu güç artışını FIA görüyor ve turumu siliyor, ki bu tamamen saçmalık.” “Ne yazık ki kurallar böyle, ancak bazı durumlarda mantıklı olmanız gerekiyor. Eğer fazla güç kullanıp düzlükte 0.2 saniye kazandıysanız elbette ceza alırsınız. Ancak duvara çarpıp zaman kaybettiğinizde oluşan anlık bir güç artışı yüzünden ceza almanız mantıklı değil.” ifadelerini kullandı.

FIA, bu güç artışının duvarla temastan önce gerçekleştiğini düşünüyor ve bu nedenle temasın hafifletici bir durum olarak görülmemesi gerektiğini düşünüyor. Ancak Virgin, buna katılmıyor.

Motorsport.com’a konuşan takım direktörü Sylvain Filippi, “Bu, salınım tarafından tetiklendi. Yani bizimle bir ilgisi yok. Daha fazla güç istemedik. Bu sadece güç aktarma organlarının çalışma şekli. Ancak görebildiğimiz kadarıyla, sadece duvara çarptığımızda sınırın üstüne çıktık.”

“Yanlış hiçbir şey yapmadığımızdan eminiz. Ancak FIA bu kararı verdi ve olay bu. Daha önce, bunun neden gerçekleştiğini göstermek için FIA’ya gitmiştik. Bundan muzdarip olan tek takım biz değiliz.”

“Bu salınım sorunları normal. Verileri inceledik ve açıkçası akıllı olmaya çalışmıyoruz. Ne yazık ki bazen yeteri kadar taviz verilmiyor.” dedi.