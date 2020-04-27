Formula E'ye IMECAR bağlantılı yeni bir takım gelmeye hazırlanıyor!

Kendisini "EV öncüsü" olarak tamamlayan İtalyan, ilk hibrit elektrik araçlardan biri olan Fisker Karma yol aracının finansmanına yardımcı oldu.

Leonardo Di Caprio'dan gelen yatırıma rağmen şirket, Hong Kong'lu milyarder Richard Li'nin kendilerini satın almasından önce, 2014'te iflas bayrağını çekti.

Pizzuto, LinkedIn'den yaptığı paylaşım ile beraber FE'ye katılma isteğini, takımları için tasarladıkları örnek bir renk düzenini de paylaşarak duyurdu.

Yazısında: “Massimiliano Zocchi [gazeteci] geçen gün beni tam anlamıyla gaza getirdi. Muhtemelen bunu yapmak için yeterince çılgın olduğumu bilerek, 'Neden bir Formula E takımı kurmuyorsun?' dedi."

"Bunun hakkında birkaç gün daha düşünmem gerekiyordu. Ancak daha sonra, IMECAR Elektronik'ten (Türkiye merkezli bir batarya paketi geliştirme şirketi) Mark Lander adında çılgın bir adamla temas kurdum."

“Cevabı 'Çılgınca fikir ama hoşuma gitti' oldu ve bu yüzden biz de buna devam ediyoruz!"

“Bugün, ne kadar hızlı bir şekilde finanse edebileceğimize bağlı olarak, 2021 veya 2022 sezonuna katılmak amacıyla, Formula E projemize resmen başlatıyoruz."

“Projeye katılmak ve desteklemek istiyorsanız benimle temasa geçmekten çekinmeyin!”

Pizzuto ayrıca sıfır emisyonlu araçların ithalatçısı olan Scuderia-E'nin kurucusu ve genel müdürü. Şirketin logoları, geçici tasarımın pek çok yerinde yer aldı.

İlginçtir ki, Pizzuto’nun yayınladığı bu araç görüntüsünde, Gen2 FE aracının burun kısmında Bentley Flying B amblemi ve tekerlek merkezlerinde lüks otomobil üreticisinin logosu yer alıyor.

Ayrıca Bentley'nin uzun süredir ticari partneri olan olan Breitling'in logoları da araç üzerinde yer alıyor.

Dikakt çeken bir başka ayrıntı, aracın lastiklerinin Pirelli olması. Oysa ilk sezondan beri serinin tek lastik tedarikçisi Michelin.

Michelin, 2022 sezonunun sonuna kadar tüm hakları elinde tutuyor.