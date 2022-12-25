Formula E'ye dönmeye hazırlanan Abt, takım halinde uykusuz günleri geride bırakmış

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Audi'nin spordan çekilmesinin ardından bir sezonu boşta geçiren Abt, gelecek sezon Mahindra güç üniteleriyle ve Cupra sponsorluğuyla Formula E'de yeniden yarışmaya hazırlanıyor. Sürücü kadrosunda ise Fobin Frijns ve Nico Muller gibi kendini kanıtlamış bir ikili yer alacak.

Takımı yeniden devreye almak yaptıklarından bahseden Biermaier, birçok geceyi uykusuz geçirdiklerini itiraf etti.

Biermaier, "Bu büyük bir adım ve dürüst olmak gerekirse son dört, beş ya da altı hafta bizim için kolay geçmedi. Sanırım diğerlerinden iki buçuk ay gerideyiz."

"Mahindra bize yardımcı oldu, güç ünitesi tedarikçimiz olmayı kabul ettikleri için bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz."

"Fakat zaman kaybımız olduğu gerçeğini inkar etmeyeceğim, özellikle de istediğimiz mesafeyi kat edemediğimizi de düşünürsek son altı haftanın zorlu geçtiğini söyleyebilirim. Tıpkı ilk sezonki gibi; işler çok yoğun ve ben de dahil olmak üzere neredeyse herkes çok az uyuyor!"

"Çalışma seviyesi aynı olsa dahi eskisine göre çok daha profesyonel bir ortam var, diğer takımların da aynı derecede sıkı çalıştığı bir gerçek. Şu an mazlum durumundayız." dedi.

Thomas Biermaier, CEO Abt Sportsline Photo by: Andreas Beil

Takımı yeniden canlandırma sürecinde eski çalışanlarını koruduklarını belirten Biermaier, 2022-23 sezonu için iyi hazırlandıklarını söylüyor.

Biermaier, "Tüm çalışanlarımızı tutmaya çalıştık, sahip olduğumuz en büyük varlık bu; herkesin bilgi birikimi oldukça değerli. Bu yüzden onları elimizde tutmaya çalışmak bizim için çok önemliydi.

"Şu anki ekibin %75'inin Formula E'de çok fazla deneyime sahip olduğunu söyleyebilirim, yedinci sezondaki kadromuzun neredeyse tamamına sahibiz."

"Bazı yeni insanlar var, biraz daha bilgi birikimine ve diğer takımların deneyimlerine sahip olmak iyi oldu. Sezona iyi hazırlandık." dedi.