Formula E'nin yeni sıralama formatı, sonuçlarda "gerçeklik" vaat ediyor

Haberi dinle

Çoğunlukla dördüncü grupta yer alan, yani şampiyonadaki en düşük sırada yer alan sürücüleri ödüllendiren grup sistemi, grid tarafından çok tahmin edilemez bulundu ve sevilmedi.

Formula E'nin yeni eleme sistemi başlangıçta iki gruptan oluşacak. Ancak sürücüler, 10 dakikalık süreçte lastik değişimleriyle beraber birden fazla tur atabilecekler.

Her grubun ilk dördü, "düello" etabına geçecek. Burada, pole pozisyonu için son bir mücadele için elemeler yapılacak.

Jaguar takım patronu James Barclay, yapılan değişikliklerin, Formula E'nin heyecan verici yarışlar gerçekleştirmek için "yapay" kural değişikliklerine ihtiyacı olmadığını kanıtladığını söyledi. Ayrıca şampiyonanın, formatta küçük sorunlar olması halinde ince ayarlar yapmaya açık olması gerektiğini de belirtti.

Barclay, "Bence sonuçlar daha gerçek olacak."

"Yapay olarak hiçbir şey üretmemize gerek olmadığını anlayacağımızı düşünüyorum. Ayrıca sporumuzda, kaliteli sürücülerin, takımların olduğunu ve piste, kaliteli ekipmanlar ve teknolojiler taşıdığımızı düşünüyorum."

"Valensiya zamanlarında, saniyenin onda ikisi yaklaşık 18 aracı ayırıyordu. Bu nedenle yapay olarak hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bence asıl spor, hiçbir şeyin yapay olmamasıyla alakalı. Böylece bu yönde bir adım atmış olacağız ve bunun önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Nyck de Vries, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Son şampiyon Nyck de Vries, değişikliklerin, gridde yukarıda yer alan sürücülere tutarlılık getireceğini düşünüyor ve Mercedes takımının, bu değişikliklere olan yaklaşımının diğer takımlardan ne kadar farklı olduğunu görmek için "meraklı" olduğunu söylüyor.

De Vries, "Daha fazla tutarlılık ve stabilite sağlayacağına kesinlikle inanıyorum."

"Kesinlikle değişikliklerden yanayım ama aynı zamanda bunu pratikte nasıl uygulayacağımızı hâlâ bulmamız gerekiyor."

"Elbette herkesin bu değişiklikler kapsamında yapacak işleri var ve biz de başkalarının yaklaşımlarının ve felsefelerinin nasıl değişeceğini görmek için meraklıyız." dedi.

Format değişiklikleri, ilk sıralardaki takımlar için olan zorlukları azaltsa da, genel olarak geride kalan NIO 333 ve Dragon'un bu değişiklikte zarara uğrayacağı düşünülüyor.

NIO 333 sürücüsü Oliver Turvey ve Dragon sürücüsü Sergio Sette Camara bu konuda hemfikir. Ancak Turvey, değişiklikler kısa vadede kendine zarar verecek olsa da, yeni sıralamanın nihayetinde şampiyona için faydalı olacağını düşünüyor.

Sette Camara, "Görmemiz gerekiyor ama teoride hayatımızı daha da zorlaştıracak."

"Sadece kağıt üzerinde böyle çünkü pistler seanslar boyunca gelişiyor. Şimdi ise bu bir faktör olmayacak. Belki de hiçbir şeyi değiştirmez. Belki bizim aleyhimize olur ancak yardımcı olacağını düşünmüyorum."

"Geçtiğimiz sezon pist avantajı olan gruptaydık. Bu birkaç kez yararımıza oldu."

"Bu yıl, iki grup için daha zor olacak. Ayrıca seanslar uzadıkça daha fazla tur olacak. Herkesi tek turu olmayacak."

"Bu yüzden biraz daha zor olacağını düşünüyorum ama genel olarak iyi bir şey."

"Sadece grupların durumuna güvenmemiz gerekiyor. Bence takım olarak pozisyonumuzu kazanmak isteriz."

"Eğer sıralamada iyi yaparsak, bunu hak etmiş olmak istiyoruz. Heyecan verici olacak." dedi.