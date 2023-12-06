Formula E'nin yeni lastik ihalesini Bridgestone kazandı!

Bugün erken saatlerde yapılan Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısının ardından, Gen4 araçlarının şasi, batarya ve lastiklerinin üretiminden kimin sorumlu olacağı resmen açıklandı.

Bugün yapılan açıklamaya göre Bridgestone, 2010 yılında Formula 1'den ayrılmasından bu yana ilk kez Formula E ile tek koltuklu yarışlara geri dönecek.

Japon üretici F1 lastik tedarikçisi olmak adına yakın zamanda teklifte bulunmuş ancak F1 yönetimi Pirelli ile yola devam etmişti.

Bridgestone bunun üzerine Formula E'ye yöneldi ve yeni dönemde Hankook'un yerini alarak elektrikli yarış serisine geçiş yapacaklar. Anlaşma, Gen4 araçlarının kullanılmaya başlanacağı 2026-27 sezonunda başlayacak ve dört yıl boyunca devam edecek. Bu süreçte iki farklı lastik üretecekler.

Bu lastiklerden birisi "hafif yağmurda güvenli yarışı sağlamak için yeterli yol tutuşu garanti etmesi" gereken "temel" lastik, diğeri ise "şiddetli yağmurda zorunlu olacak" yoğun yağmur lastiği olacak.

Bu, dokuz sezonluk dönemde ilk kez Formula E takımları ve sürücülerinin iki farklı lastik hamuruna sahi olacağı anlamına geliyor.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Antonio Felix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3

Gen4 araçlarının bataryasını daha önce Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Glickenhaus ile çalışmış olan Podium Advanced Technologies sağlarken, ön güç aktarma organları Marelli tarafından tedarik edilecek.

Spark Racing Technologies grubu ise serinin kuruluşundan bu yana olduğu gibi şasi tedariğine devam edecek.

2021/22 sezonu için tanıtılan mevcut Gen3 aracına kıyasla Gen4 araçlarında yapılacak önemli değişiklikler arasında 600kW'a ulaşacak olan büyük güç artışı yer alıyor, ki bu şu anda kullanılan oranın neredeyse iki katı.

Ayrıca aracın aerodinamiğine daha fazla odaklanan seri yönetimi, yüksek ve düşük yere basma gücü versiyonları oluşturacak.

Bu kapsamda Gen4 aracının genişliği ve ağırlığı sırasıyla 100 mm ve 76 kg artacak.