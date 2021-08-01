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Formula E / Berlin E-Prix I Haberler

Formula E'nin Berlin'deki sezon finalinde ters yönde yarışılacak

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Formula E Berlin'de yapılacak sezon finali yarışlarının ikincisinde Tempelhof Havalanı'ndaki geleneksel düzenin ters yönüne doğru yarışacak.

Formula E'nin Berlin'deki sezon finalinde ters yönde yarışılacak

Geçtiğimiz sezon küresel sağlık krizinden dolayı verilen beş aylık sezon arası ardından Almanya'nın başkentinde altı yarış gerçekleştirilmişti.

İlk iki etkinlikte 10 virajlık ve 1.46 millik tersine bir düzen uygulanmıştı, sonraki iki etkinlikte ise geleneksel şekilde saat yönünün tersinde yarışılmıştı.

The final two races then used an elongated variant that featured major chances to final sector to create an additional five corners.

2021 sezonunun son yarışlarının ilkinin yönü geleneksel şekilde kalırken, ikincisinde ise yön değiştirilecek.

Gece boyunca yapılacak değişikliklerin ardından Pazar günkü yarışın 90 dakika boyunca ertelenmesi gerekecek.

Berlin yarışları aynı zamanda bu sezon ilk kez Formula E yarış biletlerinin halka satıldığı etkinlik oldu.

Taraftarlar öncelikle Monako E-Prix'sindeki limitli yerlerle seriye döndü ve Haziran ayındaki Puebla'daki yarışa da COVID-19 dönemindeki ana çalışanlar katıldı.

VIP misafirler de geçtiğimiz ayki Londra E-Prix'sine katılabildi.

Fans in a grandstand

Fans in a grandstand

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Almanya'daki iki gün boyunca toplam 10.400 kişilik bir seyirci kapasitesine izin verilecek ve yarışlar, Berlin otoriteleri ve organizatörlerinin belirlediği hem güvenlik hem de hijyen protokolleriyle gerçekleştirilecek.

İki yarışta da 'clean sweep' (grup sıralamasını lider tamamlamak, pole pozisyonunu almak, yarışı kazanmak ve en hızlı turu almak) yapabilen kişi yarış başına 29 puan alabilecek ve matematiksel olarak hâlâ en az 18 sürücünün şampiyonluk için şansı bulunmakta.

Mercedes sürücüsü Nyck de Vries şu anda sıralamarda liderken, takımlar şampiyonasını lider götüren Envision Virgin Racing'den Robin Frijns altı puan farkla ikinci sırada.

Sezon finali aynı zamanda, sezon öncesi testlerinde mevcut sezonun sonunda şampiyonadan ayrılacaklarını açıklayan BMW ve Audi'nin de şampiyonadaki son yarışı olacak.

Andretti Autosport takımı BMW müşteri güç ünitesiyle, Gen2 araçlarının son yılı olan 2022 senesinde de yarışmaya devam ederken, Audi de EVR'ye tedarikçilik yapmayı bırakmayacak.

However, next season the grid is expected to fall to 11 teams after Abt could not conclude its deal to take over the Audi franchise before the licence returned to central Formula E ownership.

Abt'nin giriş hakkını doğrudan şampiyonadan satın almak için verdiği çabalara rağmen Motorsport.com'un öğrendiklerine göre, ticari bir anlaşmanın bozulmasıyla, takımın 2022 gridindeki yerini güvenceye alma şansını neredeyse tamamen sona ermiş.

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