Formula E'nin 8. sezonu öncesinde bilmeniz gerekenler

Haberi dinle

Tamamen elektrikli motor sporları serisi Formula E, dünyanın en gelişmiş elektrikli araçlarıyla ikonikleşmiş şehirlerde yarışarak; elektrikli araç teknolojisine öncülük etmeye devam ediyor.

Otomotiv devlerinin birbiriyle mücadele ettiği Formula E, 11 takım ve 22 pilotuyla 8. sezonuna başlayacak.

Motor sporlarının ve yol araçlarının geleceği için hayati bir önem teşkil eden elektrik teknolojisinin öncüsü Formula E'nin 8. sezonu öncesinde bilmeniz gerekenleri derledik.

Takımlar ve pilot kadroları

Mercedes

Pilot kadrosu: Nyck de Vries, Stoffel Vandoorne

2021 Şampiyona pozisyonu: 1

2021 sezonunda 2 şampiyonluğa birden ulaşan Mercedes, 2022'de şampiyonluklarını korumak için piste çıkacak. Formula E'deki 3. sezonuna giren Mercedes'in pilot kadrosu aynı kaldı. Alman ekip, güçlü ve tecrübeli bir pilot kadrosuna sahip.

Mercedes'in iki pilotu da daha önce Formula E'de yarış kazanmış isimler.

Geçen sezon Pilotlar Şampiyonluğu'na ulaşan de Vries, 3. Formula E sezonunda şampiyonluğunu korumak için yarışacak.

2021'de şanssızlıklar yaşayan Stoffel Vandoorne, geçtiğimiz sezon gerçek temposunu bazı yarışlarda göstermiş ve neler yapabileceğini kanıtlamıştı. Formula E'nin 6. sezonunda şampiyonluğa çok yaklaşan Belçikalı, 8. sezonda istikrarlı performanslar sergileyerek şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak.

Mercedes, şampiyonluklarını korumak için piste çıkacak

Jaguar TCS Racing

Pilot Kadrosu: Sam Bird, Mitch Evans

2021 şampiyona pozisyonu: 2

2021 sezonunda Formula E'deki en güçlü sezonunu arkasında bırakan Jaguar, güçlü form grafiğini bu sezona da taşımak istiyor. İngiliz marka, 2021'de şampiyonluğa fazla yaklaşsa da son yarışlarda yaşanan kazalar ve şanssızlıklar onları 2. sıraya geri attı.

Jaguar'ın pilot kadrosu da 8. sezonda aynı kalacak. Oldukça tecrübeli ve hızlı bir pilot kadrosuna Jaguar'ın iki pilotu da geçtiğimiz sezon şampiyonluk şavaşı verdi.

Mitch Evans, sezonun son yarışına şampiyonluk ümidiyle girmiş ancak yaşadığı talihsiz kazanın ardından sezonu 4. sırada tamamlamıştı.

Formula E'nin en tecrübeli isimlerinden Sam Bird'de son yarışa şampiyonluk şansı bulunarak girdi. FE'de 11 galibiyeti bulunan Bird ,sezonun son yarışlarındaki kötü performanslarından dolayı şampiyonluğu kaçırsa da bu sezon da gerçek bir şampiyonluk adayı olacak gibi duruyor.

Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

DS Techeetah

Pilot Kadrosu: Jean Eric Vergne, Antonio Felix da Costa

2021 Şampiyona pozisyonu: 3

Formula E'nin belki de gelmiş geçmiş en başarılı takımı olan DS Techeetah, istedikleri gibi geçmeyen 2021 sezonun ardından yeniden şampiyonluk için mücadele etmek istiyor. Yeni sezon öncesinde takım patronu rolünde değişikliğe giden DS Techeetah, 2019 ve 2020 sezonlarında 2 şampiyonluğu birden kazanmıştı.

DS Techeetah da 2022 sezonunda aynı pilot kadrosuyla yarışmaya devam edecek. Takımın iki pilotu da daha önce Formula E şampiyonluğu kazanmış isimler.

2018 ve 2019 sezonlarında şampiyonluğa ulaşan çifte şampiyon Vergne, geçtiğimiz sezonu 10. sırada tamamlamıştı. Vergne'ün takım arkadaşı ve 2020 FE şampiyonu da Costa ise 8. olmuştu.

İki şampiyon isim de nasıl kazanılacağını biliyorlar ve 2022 sezonunda yeniden şampiyon olmak için yarışacaklar.

Antonio Felix Da Costa, DS Techeetah, 1st position, celebrates in Parc Ferme Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Envision Racing

2021 şampiyona pozisyonu: 5

Pilot kadrosu: Robin Frijns, Nick Cassidy

İsim sponsorunu kaybetmesinin ardından 2022 sezonu için renk düzeninde değişikliğe giden Envision Racing, mor renginden yeşile geçti. 2021 sezonunda 4 kez podyuma çıkan ekip, gerekli adımı atıp şampiyonluk mücadelesine dahil olmak istiyor.

Robin Frijns ve Nick Cassidy ikilisiyle yarışmaya devam edecek olan ekip, 2022 sezonunda liderler için gerçek bir tehdit oluşturabilir.

Robin Frijns, Envision Racing, Audi e-tron FE07 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Avalanche Anderetti

2021 şampiyona pozisyonu: 6

Pilot kadrosu: Jake Dennis, Oliver Askew

Geçtiğimiz sezonlarda BMW Andretti adı altında yarışan ekip, BMW fabrika ekibinin seriden çekilmesiyle birlikte, isim değişikliğine gitti. BMW'nin mühendisleri, Andretti markasıyla birlikte takımda kalmaya devam edecekler.

Formula E'deki en iyi çaylak sezonlarından birini geçiren Jake Dennis, son yarışa şampiyonluk hayaliyle girmiş ancak kaza yapmasının ardından çaylak sezonunda şampiyon olma hayallerine veda etmişti.

Formula E'deki ilk sezonunda 2 yarış galibiyeti alan ve sezonu 3. sırada tamamlayan genç yetenek, bu sezon daha da fazlasını alabilmek için piste çıkacak.

Dennis'in takım arkadaşı ise çaylak Oliver Askew olacak. Daha önce Indycar'da yarışmış olan Askew, Formula E'deki ilk sezonunda neler yapabileceğini zaman gösterecek.

Oliver Askew, Andretti Motorsport, BMW iFE.21 Fotoğraf: Andreas Beil

Rokit Venturi Racing

2021 Şampiyona pozisyonu: 7

Pilot kadrosu: Lucas di Grassi, Edoardo Mortara

Monakolu ekip, geçtiğimiz sezon beklentileri aşmış ve 2 yarış galibiyeti ile 5 podyum almıştı. Venturi Racing, şampiyon Mercedes'le aynı güç aktarma organını kullanıyor.

Toto Wolff'un eşi Sussie Wolff'un yönettiği takım, 2021'deki yükselen form grafiğini bu sezona da taşımak isteyecektir.

Takımın tecrübeli pilotu Edoardo Mortara, geçtiğimiz sezon şampiyonluğa fazlasıyla yaklaşan bir başka isimdi. Puebla E-Prix'sinden sonra şampiyona liderliğine yükselen Mortara, sezonun son yarışında kaza yapmasının ardından şampiyonayı 2. sırada tamamlamıştı.

İsviçreli pilot, bu sezonu bir sıra daha yukarıda bitirerek şampiyonluk kupasını kaldırabilmek için direksiyon başına geçecek.

Takımın yeni pilotu ise Lucas di Grassi olacak. 2016-2017 sezonunda şampiyon olan, Formula E'nin en tecrübeli pilotlarından di Grassi, Monakolu ekiple ilk sezonunu geçirecek.

Formula E'nin her sezonunda yarışmış ve şampiyon olmuş di Grassi, Venturi Racing'in bir sonraki seviyeye geçmesinde önemli rol oynayabilir.

Lucas di Grassi, Venturi Racing, Silver Arrow 02 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Tag Heuer Porsche

2021 Şampiyona pozisyonu: 8

Pilot kadrosu: Pascal Wehrlein, Andre Lotterer

Henüz FE'deki ilk galibiyetine ulaşamamış olan Porsche, 2022 sezonunda da aynı pilot kadrosuyla yarışmaya devam edecek.

Eski F1 pilotu Pascal Wehrlein ve Andre Lotterer, Alman ekipte hayal kırıklığı yaratan 2021 sezonun ardından daha iyi bir sezon geçirmek isteyeceklerdir.

Mahindra Racing

2021 Şampiyona pozisyonu: 9

Pilot Kadrosu: Oliver Rowland, Alexander Sims

2021 sezonunda gösterdiği etkileyici tek tur temposunu yarış temposunda gösteremeyen Mahindra Racing, sezonun son bölümlerinde yarış temposunda gelişmiş gibi gözüküyordu ve Londra E-Prix'sinde galibiyete uzanmışlardı.

Mahindra, 2021'in son bölümündeki güçlü temposunu 2022'ye taşıyarak 9. sıradan yukarı çıkmak isteyecektir.

Alexander Sims, 2022 sezonunda da takımla yarışmaya devam edecek.

Nissan'dan Mahindra Racing'e geçen Oliver Rowland ise takımla ilk sezonuna çıkacak.

Nissan e.dams

2021 Şampiyona pozisyonu: 10

Pilot kadrosu: Sebastien Buemi, Maximilian Günther

Formula E'nin sezon 1 ve sezon 3 şampiyonları, geçtiğimiz yıllarda gridin arkasında yer almaya başladılar. Nissan, sezon öncesinde Oliver Rowland'la yollarını ayırdı ve BMW'den Maximilian Günther'i takıma kattı.

Formula E'de 3 kez yarış galibi Günther'in takım arkadaşı ise eski F1 pilotu ve Formula E şampiyonu Sebastien Buemi olacak.

Formula E'de 13 galibiyeti bulunan Buemi, geçtiğimiz sezonlarda gridin önlerinde yer almakta zorlansa da 2022'de bunu değiştirmek isteyecektir.

Sebastien Buemi, Nissan e.Dams Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Dragon Penske Autosport

2021 Şampiyona pozisyonu: 11

Pilot kadrosu: Antonio Giovinazzi, Sergio Sette Camara

Dragon Penske, geçtiğimiz sezon büyük gelişim gösteren bir ekipti. Amerikan ekip, 2022 sezonunda gelişimini devam ettirmek isteyecektir.

Eski F1 pilotu Antonio Giovinazzi'nin takıma katılması ise bu gelişime kesinlikle katkı sağlayabilir. Giovinazzi, çok yetenekli bir pilot olsa da FE'nin F1'den tamamen farklı dünyasına adapte olmak geçtiğimiz yıllarda birçok pilotu zorlamıştı.

Giovinazzi'nin nasıl uyum sağlayacağı, sezon öncesinde merak edilen bir diğer konu olacak.

F2 yarış galibi Sergio Sette Camara ise 2022'de takımla yarışmaya devam edecek.

Antonio Giovinazzi, Dragon Penske Autosport, Penske EV-5 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Nio 333

2021 şampiyona pozisyonu: 12

Pilot kadrosu: Oliver Turvey, Dan Ticktum

Kıdemli yöneticilerinin çoğunda değişikliğe giden Nio 333, 2022 sezonunda kendisini gridin yukarılarına atmak konusunda kararlı.

FE'nin tecürbeli isimlerinden Oliver Turvey, FE'deki 8. sezonuna başlayacak. Turvey'nin takım arkadaşı ise eski F2 pilotu Dan Ticktum olacak.

Dan Ticktum, NIO 333, NIO 333 001 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Gen2 Araçları

Formula E'nin 8. sezonu, Gen2 araçların kullanılacağı son sezon olacak. Takımlar, 2023 sezonunda Gen3 regülasyonlarıyla daha hızlı araçlara geçecek.

Gen2 araçların bataryaları, şasileri ve lastikleri herkes için aynı. Karbonfiber şasiler, Dallara markası tarafından üretiliyor. Araçların bataryaları ise McLaren Applied Technologies tarafından üretilmekte.

Lastikler ise Michelin tarafından üretiliyor. Lastikler 18 inçler ve tüm koşullar için bir lastik bulunuyor. Yani hem kuru havada hem de yağmurlu havalarda aynı lastikler kullanılıyor.

Gen2 araçların uzunlukları 5.160m kadar ve araçlar 900kg ağırlığındalar.

Pilotlar, sıralama turlarında 250 kilowatt kullanabiliyorlar ki bu yaklaşık olarak 335 beygire eşit. Araçların azami hızı ise 290km/saat. Araçlar, 0-100km/s arasını ise 2.8 saniyede çıkabiliyorlar.

Fren diskleri, çoğu motor sporları serisinde olduğu gibi Brembo markası tarafından üretiliyor.

Takımlar, kendi elektrik motorlarını üretebiliyorlar ya da başka bir üreticiden satın alabiliyorlar.

A view of the Tag Heuer Porsche garage Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Yeni sıralama formatı

Sıralama turlarındaki değişiklik ile beraber sürücüler, 11 kişilik iki gruba ayrılacaklar. Bu ayrım ise, sezonun ilk yarışı dışında, Sürücüler Şampiyonası'ndaki sıralamaya göre yapılacak ve sürücüler 10 dakikalık pist süresine sahip olacaklar.

Bu süre boyunca sürücüler, 220 kW güç seviyesinde oldukları sürece istedikleri kadar tur atabilecekler.

İki seansın ardından, bu iki seansta ilk dört sırada bulunan toplam sekiz sürücü, nakavt sistemi temelinde elemelere gidecek - bu elemelerde ise 250 kW güç seviyesi kullanılacak. Dört tane çeyrek final, iki tane yarı final ve tek finalin ardından grid şekillenecek.

Final mücadelesinin galibi ilk sırada yer alırken, kaybedeni ise ikinci sırada olacak. Yarı finallerdeki yenilenler ise attıkları tur zamanına göre üçüncü ve dördüncü olacaklar. Çeyrek finalde elenen isimler ise tur zamanlarına göre beşinci ve sekizinci sıra içerisinde yerleşecek.

Final mücadelesinde kazanan ismin mücadele verdiği gruptaki isimler, sıralamalarına göre tek sayılı start pozisyonlarına geçerken, kaybeden ismin mücadele verdiği gruptaki isimler ise çift sayılı start pozisyonlarında yarışa başlayacak.

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Şampiyona takvimi

Geçtiğimiz sene COVID-19 pandemisinden etkilenen Formula E, sadece sekiz pistte yarışmıştı ve Monaco yarışı dışındaki tüm yarışlarda iki kez mücadele etmişti. Pandeminin etkisini azaltmasıyla beraber takvime daha fazla yer eklendi ve çifte yarış hafta sonları azaldı.

2022 Formula E Takvimi:

Yarış Tarih Yarışın koşulacağı yer 1. ve 2. yarış 28-29 Ocak Suudi Arabistan, Diriye 3. yarış 12 Şubat Meksika, Mexico City 4. yarış 5 Mart Daha açıklanmadı 5. yarış 19 Mart Çin, daha açıklanmadı 6. yarış 9 Nisan İtalya, Roma 7. yarış 30 Nisan Monaco, Monte Carlo 8. yarış 14 Mayıs Almanya, Berlin 9. yarış 4 Haziran Endonezya, Jakarta 10. yarış 2 Temmuz Kanada, Vancouver 11. ve 12. yarış 16-17 Temmuz ABD, New York City 13. ve 14. yarış 30-31 Temmuz Birleşik Krallık, Londra 15. ve 16. yarış 13-14 Ağustos Güney Kore, Seul

Oliver Turvey, NIO 333 001, Oliver Rowland, Nissan e.Dams, Nissan IMO2, Nyck de Vries, Mercedes Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, as Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Güvenlik Aracı Elektrikli bir seri olan Formula E'nin, güvenlik araçları da hep elektrikli araçlar oldu. BMW, 2014-2015'teki ilk Formula E sezonundan bu yana serinin güvenlik aracı tedarikçisiydi. Ancak BMW, 2020-21 sezonunun sonunda Formula E'den fabrika ekibini çekti ve güvenlik aracı tedarik anlaşması da sona erdi. Bunun üzerine seri yönetimi, bu görevi üstlenmesi için Porsche ile anlaştı. Bu görev için en hızlı elektrikli Porsche aracı olan Taycan Tubo S seçildi. Bu araç, 560 kW (761 beygir) güç üretebiliyor. 0'dan 200 kilometre hıza 2,8 saniyede çıkan bu aracın en yüksek hızı 260 km/saat.

Porsche Taycan, güvenlik aracı Fotoğraf: Porsche Motorsport