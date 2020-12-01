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Formula E / Son dakika

Formula E'den gelen teklifleri geri çeviren Abt, 2021'de yarışmayacak

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Formula E'den gelen teklifleri geri çeviren Abt, 2021'de yarışmayacak
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Daniel Abt, 2021 sezonu için bir Formula E teklifli geri çevirdiğini ama gelecek sezonlar için kapılarının yarışa dönmek için açık olduğunu söyledi.

Abt, Haziran ayındaki Formula E Race At Home Challenge Esport etkinliğinde, yerine başkasını yarıştırmasının Audi'den gönderilmişti.

2014/15'te Formula E'nin ilk sezonunda Abt Schaeffler takımıyla seriye katılan ve o günden bu yana tüm sezonlarda Alman üreticiyle yarışan Alman pilot, Alman üreticinin aldığı kararla birlikte adeta "şoke oldu".

Audi'den ayrıldıktan sonra, NIO 333 Takımı’nda Ma Qing Hua koronavirüs seyahat kısıtlamaları nedeniyle Almanya'ya gelemeyince Alman sürücü Berlin'de sezonun son altı yarışı için bir şans elde etmiş oldu.

Buna rağmen NIO’nun 2020/21 sezonu kadrosu için Abt’ı tercih etmeyen Çinli ekip, eski Andretti / Jaguar pilotu Tom Blomqvist’i ekibe dahil ederek Oliver Turvey’in partnerini belirlemiş oldu. 

YouTube'daki bir video mesajıyla ​​Abt, gelecek yıl hiçbir yarış kategorisinde yarışmayacağını doğrularken motor sporlarından erken emekli olmayı ise ekarte etti:  "Önümüzdeki yıl bir yarış arabasında, en azından resmi bir yarış serisinde olmayacağım ama bu benim için sorun değil. 

“Bu motor sporlarına elveda demek değil, yarışmayı bırakmak da değil. Bana şuanda doğru gelen yol bu. Olacakları sabırsızlıkla bekliyorum.” 

“Süper motiveyim ve kendimi o kuyudan çıkartabildiğim için de minnettarım. Bunu tek başınıza yapamıyorsunuz. Bunu, motor sporları serisi boyunca sahip olduğum muhteşem ekiple ve çevremdeki harika insanlarla yapabildim.” 

Formula E 7. Sezonu için bir takımdan teklif aldım ancak kişisel olarak bunu reddettim. Çok eğleneceğime inandığım başka bir göreve karar verdim. Yine Formula E 7. sezonun bir parçası olacağım ama bir sürücü olarak değil. Bu sezondan itibaren yarışları kapsayacak SAT 1 için orada olacağımTv’de yardımcı yorumcu olarak yer alacağım. Bu benim için harika bir görev. " 

Abt şubat ayında Meksika’daki antrenmanlar sırasında kontroller için hastaneye gitmesini gerektiren bir kaza yapmasına rağmen aynı gün yarışmaya devam etmişti. 

Audi E Takımı’nın kendisiyle yollarını ayıracağını öğrendiğinde dünyanın başına yıkıldığını ifade eden 27 yaşındaki sürücü, bu karar açıklandığında ne yapacağını ve nasıl devam edeceğini bilemediği bir durumun ortasında kaldığını söyledi. 

“Şu anda dünyada olan her şeyle birlikte, herkes için akıl almaz bir sene oluyor.”  

Bu yıl benim için çok yoğundu. 2020’ye, arabamın aniden hızlanıp beni 200 km / s hızla duvara fırlattığı bir kazayla başladım. Kariyerimin en kötü kazasıydı. 

“Diğer şeyler de iyi gitmedi. Kötü bir seneydi. Atmosfer de güzel değildi, ardından karantina süreci de geldi. Üstüne sanal yarışlardaki olay gelince dünyamın başıma yıkıldığını söylemeliyim.” 

“Bu kadar şey gerçekten fazlaydı. ‘İyi hissediyorum, iyi bir pozisyondayım’ derken tepetaklak oldum, daha önceki her şeyden daha dik ve hızlı şekilde yokuş aşağı gittim. Audi tarafından işten çıkarılmamla 20 yıldır uğruna çalıştığım, emek verdiğim her şey bitmiş oldu.” 

Formula E'deki altı sezonu boyunca Abt'ın en iyi şampiyona sonucu 2017/18 şampiyonasındaki beşincilikti.

Çeviri: Zeynep Temel

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Pilotlar Daniel Abt
Editör Rachit Thukral

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