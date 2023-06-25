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Formula E / Portland Haberler

Formula E'de skandal: Bir takım, barkod yardımıyla diğer araçların verilerini kopyalarken yakalandı

Portland'daki sıralama turlarında bir barkod tarayıcısı yardımıyla hile yaptığı tespit edilen DS Penske, para ve grid cezalarına çarptırıldı.

Altay Gök
Ekleyen:
Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23

Dün yapılan sıralama turları esnasında pit girişine gizlice bir barkod tarayıcısı eklediği tespit edilen DS Penske'in bu hareketi hızlıca incelemeye alındı.

FIA'nın incelemesi, takımın tarayıcı yardımıyla diğer araçlardan başta lastiklerin durumları olmak üzere birçok veri toplamaya çalıştığını ortaya koydu.

Hızlıca bir karar veren FIA, takıma 25.000 Euro para cezası verirken, DS Penske sürücüleri Stoffel Vandoorne ve Jean-Eric Vergne ise yarışa pit yolundan başlamak zorunda kaldı.

The Verge isimli bir internet sitesine e-posta yoluyla açıklamada bulunan FIA, "Sıralama turlarının ardından Komiserler Kurulu ile görüşen Teknik Delege, takımın bu sabah pit şeridi girişine tüm araçlardan canlı veri toplayabilen barkod tarayıcısı yerleştirdiğini tespit etti."

"İlk olarak, yarışmacıların pit şeridine herhangi bir ekipman yerleştirmesi veya kurması genel olarak yasaktır. İkinci olarak, bu yöntemle veri toplanması takıma çok fazla bilgi verir, bu da büyük ve haksız bir avantaj sağlar."

"Tüm koşullar bir arada değerlendirildiğinde, Komiserler Kurulu verilen cezanın uygun olduğunu düşünmektedir." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili henüz daha geniş çaplı bir açıklama bulunmamakta.

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