Formula E'de sezonun son hafta sonu öncesinde kimlerin şampiyonluk şansı var?

Formula E'de Gen3 jenerasyonunun ilk sezonu, bu hafta sonu Londra'da gerçekleştirilecek yarışlarla son bulacak.

Formula E tarihindeki en güçlü, verimli, hafif ve çevik araçları ilk kez izlediğimiz 9. sezon; şu ana kadar gerçekten harika yarışlara ve şampiyonluk mücadelesine ev sahipliği yaptı.

Yeni Gen3 araçları sezon boyunca rekorlar kırdılar ve elektrik teknolojisinin sınırlarını bir kez daha yeniden belirlediler.

Performans rekorlarına ek olarak, yarışların ne kadar heyecanlı geçtiğini gözler önüne seren bazı rekorlar da bu yıl tarihe gömüldü. Mesela bu yıl "en çok geçiş", "bir yarışta en çok lider değişimi", "bir yarışı lider götüren farklı pilot sayısı" gibi alanlarda yeni rekorlar kırıldı. Bu da gridin ne kadar rekabetçi ve yakın olduğunu gözler önüne seriyor.

Ancak henüz sezon bitmedi ve bu hafta sonu Londra'da gerçekleştirilecek 2 yarışımız daha var. Sezonun son yarışları öncesinde 4 pilotun şampiyonluk şansı bulunuyor. Bu 4 pilot ve puanları şu şekilde:

Aslında şampiyona mücadelesi bundan daha da yakındı ancak son yarışta, şampiyonada şu anda 2 ve 3. sıralarda bulunan Mitch Evans ile Nick Cassidy ikilisi birbirlerine çarparak kaza yaptılar. Frenlemeyi kaçıran Evans, rakibinin üzerine çıkmıştı ve iki araç da büyük hasar almıştı.

Jake Dennis ise şampiyonadaki rakiplerinin galibiyet mücadelesinden düştüğü bu yarışı kazandı ve 24 puanlık bir avantaj elde etti.

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kazanmaya çok yaklaşan Dennis, bu yıl ise son iki yarışa girilirken en büyük favori konumunda.

Formula E'de yarış galibiyetine 25, ikinciye ise 18 puan dağıtılıyor. Ayrıca pole pozisyonu için 2 puan ve en hızlı tur için de 1 puan dağıtılmakta.

Dolayısıyla Dennis, Londra'daki ilk yarışı kazanamazsa şampiyonluk mücadelesi Pazar gününe kalacak. Dennis'in arkasında yer alan 3 pilotun ise hata yapma lüksü yok.

Jake Dennis, Andretti Autosport, Porsche 99 X Electric Gen3, Nick Cassidy, Envision Racing, Jaguar I-TYPE 6, Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 6, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images