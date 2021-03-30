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Önceki / Formula E, Marakeş yarışından vazgeçti, Roma ve Valencia'da iki yarış olacak
Formula E / Son dakika

Formula E, yeni Mini Formula E güvenlik aracını tanıttı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Formula E, bu sezon birkaç yarışta Mini'nin seri için özel olarak hazırladığı yeni bir güvenlik aracına sahip olacak.

MINI Electric Pacesetter, FIA Formula E Safety Car

MINI Electric Pacesetter, FIA Formula E Safety Car
1/10

Fotoğraf: BMW AG

MINI Electric Pacesetter, FIA Formula E Safety Car

MINI Electric Pacesetter, FIA Formula E Safety Car
2/10

Fotoğraf: BMW AG

MINI Electric Pacesetter, FIA Formula E Safety Car

MINI Electric Pacesetter, FIA Formula E Safety Car
3/10

Fotoğraf: BMW AG

MINI Electric Pacesetter, FIA Formula E Safety Car

MINI Electric Pacesetter, FIA Formula E Safety Car
4/10

Fotoğraf: BMW AG

MINI Electric Pacesetter, FIA Formula E Safety Car

MINI Electric Pacesetter, FIA Formula E Safety Car
5/10

Fotoğraf: BMW AG

MINI Electric Pacesetter, FIA Formula E Safety Car, design team

MINI Electric Pacesetter, FIA Formula E Safety Car, design team
6/10

Fotoğraf: BMW AG

MINI Electric Pacesetter, FIA Formula E Safety Car, detail

MINI Electric Pacesetter, FIA Formula E Safety Car, detail
7/10

Fotoğraf: BMW AG

MINI Electric Pacesetter, FIA Formula E Safety Car, detail

MINI Electric Pacesetter, FIA Formula E Safety Car, detail
8/10

Fotoğraf: BMW AG

MINI Electric Pacesetter, FIA Formula E Safety Car

MINI Electric Pacesetter, FIA Formula E Safety Car
9/10

Fotoğraf: BMW AG

MINI Electric Pacesetter, FIA Formula E Safety Car

MINI Electric Pacesetter, FIA Formula E Safety Car
10/10

Fotoğraf: BMW AG

BMW, 2014-15 yılındaki ilk sezondan bu yana Formula E'ye güvenlik aracı tedarik ediyor.

Başlangıçta, hibrit spor otomobilin güncellenmiş bir versiyonu olan i8 Coupe kullanılıyordu ve ardından 2019 yılında i8 Roadster kullanılmaya başlandı.

Bu araç, artık güvenlik aracı görevini 'Electric Pacesetter' adı verilen bir John Cooper Works Mini ile paylaşacak.

Otomobil, önümüzdeki ay Roma'da gerçekleştirilecek Formula E yarışında ilk kez görücüye çıkacak.

Mini'nin sahibi BMW, bu yılın başlarında, sezon sonunda Formula E'den ayrılacağını açıklamıştı. Şirket, teknoloji gelişimi söz konusu olduğunda "mevcut her fırsattan yararlanıldığını" ve bu yüzden seriden ayrılacağını duyurmuştu.

Mini Electric Pacesetter, içten yanmalı Mini Cooper JCW GP yol aracının 3. kasasını anımsatan arka kanadı ve genişletilmiş çamurluklarıyla, bazı özel dokunuşları da içerisinde barındırıyor.

Normal Mini Electric'ten 130 kg daha daha hafif olan bu araç, 182 beygir güce sahip ve 0'dan 100 kilometreye 6,7 saniyede çıkıyor.

Araç üzerindeki lastikler, Formula E araçların kullanılanlarla çok benzer.  Bu aracı, normal FE güvenlik aracı sürücüsü Bruno Correia sürecek.

Şampiyona'nın güvenlik aracı sürücüsü Bruno Correia şunları söyledi: "Sürmesi çok eğlenceli bir araç, adeta bir karting gibi hissettiriyor."

Aslında Formula E, bir bakıma Formula 1'le aynı yolu izlemiş olacak. F1 de uzun süre boyunca Mercedes AMG GT R'ı güvenlik aracı olarak kullanmıştı. Bu yıl bu görevi Aston Martin Vantage paylaşıyor.

BMW'nin ayrılmasından sonra Formula E'de yeni bir güvenlik aracı olması bekleniyor, ancak henüz bu konuda bir detay verilmedi.

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Formula E, Marakeş yarışından vazgeçti, Roma ve Valencia'da iki yarış olacak

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Seri Formula E
Editör Matt Kew

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