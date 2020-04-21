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Formula E / Son dakika

Formula E, yeni Gen3 araçları hakkındaki kararını yazdan önce vermeyecek

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Formula E, yeni Gen3 araçları hakkındaki kararını yazdan önce vermeyecek
Ekleyen:
Yardımcı Editör: James Allen
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
21 Nis 2020 14:02

Seri kurucusu ve başkanı Alejandro Agag'a göre, Gen3 Formula E araçların tanıtımını erteleme kararı Haziran veya Temmuz ayına kadar verilmeyecek.

Formula E, 2022-23 sezonunun başlangıcı için tamamen yeni bir araç hazırlıyordu.

Ancak FE, koronavirüs pandemisine cevaben maliyet düşürücü önlemler almak zorunda kaldı. Bu önlemlerden bir tanesi de yeniden tasarlanan Gen2 Evo aero kitinin kullanımını bir yıl ertelemek oldu. 

Revize edilmiş bu araç şimdi 2021-22 sezonunda kullanılacak. Bu da Gen3 kuralları gelmeden önce sadece bir yıl kullanılacağı anlamına geliyor.

Motorsport.com'a konuşan Agag, Gen3 araçlarını erteleme kararının yaz aylarından önce alınmayacağını söyledi.

Agag, “Gen3 aracının biraz daha fazla düşünülmesi gerekiyor. Bununla ne yapmak istediğimizi gerçekten düşünmemiz gerekiyor."

"Seçeneklerden birisi açık şekilde ertelemek. Başka bir seçenek de şimdi planladığımız gibi bırakmak."

“Üçüncü bir seçenek ikisinin karışımı olur. Gen3'ün masrafını azaltmak için çalışacağız ve hâlâ dokuzuncu sezonda tanıtacağız."

“Maliyetten tasarruflar Temmuz ayından önce gerçekleşmeyeceğinden, şu anda karar vermemiz gerekmiyor.” dedi.

Bu takvim, 19 Haziran'da yapılması planlanan bir sonraki Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısıyla bağlantılı.

Motorsport.com, Formula E'nin Gen2 Evo aracını sadece bir yıl kullandıktan sonra değiştirmek zorunda kalacak olmalarına rağmen Gen3 için orijinal zaman çizelgesine bağlı kalmak istediklerini öğrendi.

Ancak şampiyona, takımların koronavirüs kaynaklı finansal endişelerine yanıt vermek amacıyla erteleme yolunu seçebilir.

Üreticilerin Gen3 araçlarına kayıt yaptırmaları için gereken son tarih Aralık ayı.

FIA tarafından verilen teklifte, Gen3 araçlarının mevcut Spark Racing Technologies araçlarından 70mm daha dar, 160mm daha kısa ve 120kg daha hafif olacağı yer alıyor.

Ayrıca hızlı şarj edebilmeli ve gücü, mevcut 250kW değerinden 350kW'ya çıkmalı. Bu da 470 beygir güce eşdeğer.

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Editör Matt Kew

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