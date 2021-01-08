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Formula E / Son dakika

Formula E yeni eSpor serisini tanıttı, kazanan ile gerçek test yapılacak

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Formula E yeni eSpor serisini tanıttı, kazanan ile gerçek test yapılacak
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Formula E, altı yarışlı bir eSpor mücadelesini hayata geçirdi, bu seride katılımcıların tamamı €100,000'luk ödülü paylaşacak, serinin galibi ise gerçek FE aracı ile test yapacak.

Accelerate serisi, geçtiğimiz sene COVID-19 pandemisinin ilk aylarında Formula E Race at Home Challenge'ın bir devamı olarak ortaya çıktı.

Bu seride rFactor 2 platformunda 24 sanal araç ile gerçek dünyadaki FE sokak pistlerinde yarışılacak.

İlk yarışın öncesinde herkese açık olan bir sıralama seansı - an itibariyle başlamış durumda ve 14 Ocak TSİ 02.59'a kadar devam edecek - sanal Berlin Tempelhof Havalimanı pistinde gerçekleştirilecek.

Bu seansta en hızlı ilk üç zamanı elde eden sim yarışçıları, Accelerate serisine doğrudan katılma hakkı elde edecek, ancak FE bunun geçiş yapacak olan minimum sayı olduğunu söyledi.

Her sürücü gerçek hayatta bulunan bir FE takımı adına yarışacak ve bu takımlar adına puan kazanmanın yanında takımların önerilerine, öğretilerine ve "diğer yetenek gelişim fırsatlarına" sahip olacaklar.

Online yapılacak olan yarış, 90 dakikalık yayının bir parçası olarak, 25 dakika sürecek, aynı zamanda bağımsız enerji yönetimi ve Atak Modu özellikleri de oyunun bir parçası olacak.

Final yarışında çifte puan sisteminin olacağı altı yarışın tamamına katılan katılımcılar, en az €100,000 değerinde olacak olan ödül parasını alma garantisine sahipler.

Geçtiğimiz sene yapılan Race at Home Challenge'a tüm FE sürücülerinin yanında, aralarında temsilcilerimiz Cem Bölükbaşı ve Özgür Benzeş'in de bulunduğu pek çok sim sürücüsü de sim kategorisinde katılmıştı.

 

Geçen sene yapılan bu şampiyonaya benzer olarak, kategorinin şampiyonu Gen2 FE aracı ile gerçek hayatta test yapma fırsatına sahip olacak.

Dördüncü ve son ayakta iki tane ekstra yarış yapılacak - bunların her birinde 12 gerçek FE sürücüsü de katılımcı olarak yer alacak.

Race at Home Challenge'ın pilotlar serisindeki galibi olan Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne şunları söyledi: "Formula E taraftarları ve yarış sürücülerinin bir sonraki jenerasyonunu spora çekmek için fırsatlar yaratmaya devam ediyor."

"Formula E Accelerate, yaptığımız son organizasyona göre hepimizi, gerçek hayattaki deneyime daha çok yakınlaştırmak için pek çok yeni gelişime sahip olacak." 

"Formula E Race at Home Challenge'ı kazanmanın ardından bu kadar üst bir seviyede sürekli olarak mücadele etmenin ne kadar rekabetçi ve zorlu olduğunu öğrendim."

"Bu sefer ise enerji yönetimi ve Atak Modu'nun gelmesi ile beraber işler daha da zor olarak - bu daha önce denemediğim bir şey - bu yüzden sürücülerin nasıl yönetim yapacaklarını görmek ilgi çekici olacak."

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Editör Matt Kew

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