Formula E, yeni Berlin E-Prix pist düzenini tanıttı

15 virajdan oluşan ve 2.585 km'lik uzunluktaki pist, şu anda Formula E'de kullanılan daha hızlı, daha güçlü Gen3 otomobilleri için daha iyi bir yarış sağlamak amacıyla oluşturuldu.

Tempelhof Havaalanı, 2014 yılında tamamen elektrikli şampiyonanın başlangıcından bu yana Berlin E-Prix'sinin mekânı oldu. 2015-16 sezonu için Karl-Marx Allee sokak pistinin oluşturulmasının ardından Almanya'daki bir yarış hariç tüm yarışlara ev sahipliği yaptı.

Tempelhof, COVID-19 salgınının hemen ardından 2020 sezonunda altı yarışa ev sahipliği yaptı. Bu yarışlarda, düzende küçük değişiklikler yapıldı ve konfigürasyona biraz çeşitlilik katmak adına pistin tersten geçildiği bir versiyonu da vardı.

Formula E sportif direktörü Claudia Denni, "Formula E tarihinde Berlin E-Prix'si ve Tempelhof Havalimanı'ndaki ikonik konumu şampiyonamız için her zaman büyük ve sağlam bir değer olmuştur."

"10. Sezon için yeni pist düzeni, daha hızlı, teknik bir pist ve daha yüksek en yüksek hız potansiyeli ile daha da heyecan verici bir yarış için doğru koşulları yaratacak."

"Her zaman olduğu gibi, sportif etkinlik hazırlığı ve sunumu konusunda Formula E, DMSB ve profesyonel spor kulübü ADAC tarafından desteklenmeye devam edecek ve bu vesileyle de elektrikli serimize olan sadakatleri ve sevgileri için teşekkür ediyoruz." dedi.

Yeni pistte iki uzun düzlük bulunuyor bunlardan biri start/finish düzlüğü, diğeri ise turun sonunda yer alıyor. Pistin ortasında da iki tane U viraj yer alıyor.

Photo by: Andreas Beil Start action

Değişiklikler FIA tarafından onaylandıktan sonra 11-12 Mayıs'ta iki yarış birden yapılacak.

Formula E'nin sportif konulardan sorumlu başkanı Pablo Martino, "Yeni Berlin Tempelhof pisti, eski pistin tüm ruhunu korurken, pilotlar ve takımlar için yeni zorluklar ortaya çıkarıyor. Direksiyon başındaki becerilerin yanı sıra verimlilik ve enerji tüketimini de gerçekten test ediyor."

"Hızlı, orta ve yavaş hızlı virajların kombinasyonu, turun farklı bölümlerinde farklı pilotlara avantaj sağlayan bir dizi farklı ayar seçeneğine yol açarken, iki önemli geçiş bölgesi heyecanlı yarışların garanti olduğu anlamına geliyor." dedi.

2024 sezonu 13 Ocak'ta Mexico City'de başlayacak ve 11 farklı ülkede yapılacak 17 yarışlık bir sezonun ardından 20-21 Temmuz'da Londra ExCeL Arena'da yapılacak çifte yarışla sona erecek.