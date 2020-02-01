Formula E, yeni araca dair bir görüntü daha yayınladı

FE, bir süredir Gen2 aracının görünüşünü güncellemek için çalışmalar yapıyordu. Gen2EVO adı verilen bu aracın yayınlanan ilk görüntüsünde, ön kanadın üstünün tamamen açıldığı görülebiliyordu.

Formula E, sosyal medya hesabından bugün bir fotoğraf daha yayınladı ve bu fotoğrafta aracın arka tarafının belli bir kısmı görülüyor. Arka tekerleklerin de üstünün tamamen açıldığı görülebiliyor.

Ayrıca aracın arka tarafında mevcut formula yarışlarının ortak özelliği olan büyük bir arka kanat yer alıyor.

Şampiyona organizatörleri daha önce yaptıkları açıklamalarda, araçları daha kırılgan hale getirmek istediklerini söylüyorlardı. Çünkü böylece sürücüler, temas halinde hız kaybı yaşayacakları için küçük çarpışmalardan da korkacaktı.

2020/2021 sezonunda kullanılacak olan bu yeni FE aracı 4 Şubat'ta tanıtılacak.

Çeviri: İnci Beğen