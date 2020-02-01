Formula E
Formula E
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Mexico City E-prix
14 Şub
-
15 Şub
Sıradaki Etkinlik
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Marakeş ePrix
27 Şub
-
29 Şub
Sıradaki Etkinlik
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Sanya ePrix
20 Mar
-
21 Mar
Sıradaki Etkinlik
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Sıradaki Etkinlik
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Paris E-prix
17 Nis
-
18 Nis
Sıradaki Etkinlik
75 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Seul E-prix
02 May
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
90 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
-
06 Haz
Sıradaki Etkinlik
124 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Berlin E-prix
20 Haz
-
21 Haz
Sıradaki Etkinlik
139 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
New York City E-prix
10 Tem
-
11 Tem
Sıradaki Etkinlik
159 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Londra E-prix
25 Tem
-
25 Tem
Sıradaki Etkinlik
174 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
London E-prix II
26 Tem
-
26 Tem
Sıradaki Etkinlik
175 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula E / Son dakika

Formula E, yeni araca dair bir görüntü daha yayınladı

paylaşım
yorumlar
Formula E, yeni araca dair bir görüntü daha yayınladı
Ekleyen:
, Редактор
1 Şub 2020 15:37

Formula E, 4 Şubat'ta tanıtacağı yeni Formula E aracına dair bir fotoğraf daha yayınladı.

FE, bir süredir Gen2 aracının görünüşünü güncellemek için çalışmalar yapıyordu. Gen2EVO adı verilen bu aracın yayınlanan ilk görüntüsünde, ön kanadın üstünün tamamen açıldığı görülebiliyordu.

Formula E, sosyal medya hesabından bugün bir fotoğraf daha yayınladı ve bu fotoğrafta aracın arka tarafının belli bir kısmı görülüyor. Arka tekerleklerin de üstünün tamamen açıldığı görülebiliyor.

 

Ayrıca aracın arka tarafında mevcut formula yarışlarının ortak özelliği olan büyük bir arka kanat yer alıyor. 

Şampiyona organizatörleri daha önce yaptıkları açıklamalarda, araçları daha kırılgan hale getirmek istediklerini söylüyorlardı. Çünkü böylece sürücüler, temas halinde hız kaybı yaşayacakları için küçük çarpışmalardan da korkacaktı.

2020/2021 sezonunda kullanılacak olan bu yeni FE aracı 4 Şubat'ta tanıtılacak.

Çeviri: İnci Beğen

Gen2EVO teaser

Gen2EVO teaser

Fotoğraf: FIA Formula E

Sonraki haber
Formula E, ön kanadın değiştiği Gen2EVO aracının resmini paylaştı

Önceki haber

Formula E, ön kanadın değiştiği Gen2EVO aracının resmini paylaştı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Editör Сергей Иванов

Yarış merkezi

Mexico City E-prix

Mexico City E-prix

14 Şub - 15 Şub
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso, Honda'ya "GP2 motoru" dediği için pişman

2s
2
Formula 1

2020 Formula 1 kuralları - Neler değişti?

3s
3
Formula E

Formula E, yeni araca dair bir görüntü daha yayınladı

48dk
4
Formula 1

Baba Hamilton: "2010/2011'de Lewis'le yaşadığımız şeyler kalbimi kırdı"

5
World SUPERBIKE

Honda, hâlâ yeni motosikletin “temelleri” üzerinde çalışıyor

Son Videolar

Santiago E-Prix: Yarış özeti 01:00
Formula E

Santiago E-Prix: Yarış özeti

Diriyah E-Prix: 2. yarış özeti 01:00
Formula E

Diriyah E-Prix: 2. yarış özeti

Diriyah E-Prix: 1. Yarış Özeti 01:00
Formula E

Diriyah E-Prix: 1. Yarış Özeti

2019-2020 Formula E sezonu takımları ve pilotları 01:20
Formula E

2019-2020 Formula E sezonu takımları ve pilotları

Lotterer'in Techeetah'taki en iyi anları 03:11
Formula E

Lotterer'in Techeetah'taki en iyi anları

Son Haberler

Formula E, yeni araca dair bir görüntü daha yayınladı
FE

Formula E, yeni araca dair bir görüntü daha yayınladı

Formula E, ön kanadın değiştiği Gen2EVO aracının resmini paylaştı
FE

Formula E, ön kanadın değiştiği Gen2EVO aracının resmini paylaştı

Formula E, Çin ayağını iptal edebilir
FE

Formula E, Çin ayağını iptal edebilir

Vergne: "F1'den ayrılırken hiç param kalmamıştı"
F1

Vergne: "F1'den ayrılırken hiç param kalmamıştı"

Massa: "Santiago en kötü yarışlarımdan biriydi"
FE

Massa: "Santiago en kötü yarışlarımdan biriydi"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.