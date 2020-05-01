Formula E, yarışları şehir merkezinde yapmaktan vazgeçebilir!

Seri, yoğun nüfuslu bölgelerdeki elektrikli araç teknolojisini teşvik etmek amacıyla 2014 yılındaki kuruluşundan bu yana ağırlıklı olarak cadde pistlerini tercih etti.

Ancak, Formula E'nin yarışlarını COVID-19'un neden olduğu mevcut durumdan ötürü, kalıcı pistlerde seyircisiz şekilde devam etmesi oldukça muhtemel görünüyor.

Agag, taraftarların çok sayıda insanın katıldığı etkinliklere karşı tedirgin kalabileceğini ve bu yüzden pandemi bittikten sonra, en az üç yıla kadar yarışları amaca uygun pistlerde gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Motorsport.com'a şunları söyledi: "Gerçek şu ki insanların ve her şehirdeki vatandaşların sağlığını her şeyin önüne koymak zorundayız."

"Caddelerde yarışmak tamamen güvenli olmadığı sürece, caddelerde yarışmayacağız. Ama yarışabildiğimiz sürece yarışacağız."

"Yani DNA değişmeyecek, sonuçta Formül E şehir içinde düzenlenen bir seri. Ama sağlık nedenleri olduğu sürece, herkes bir istisna yapmamız gerektiğinin farkındayız. Umarım bu istisna iki ay sürer."

"Ama altı ay sürebilir, bir yıl sürebilir, iki yıl sürebilir, üç yıl sürebilir. En kötü senaryoda bile bunun üç yıldan fazla süreceğini düşünmüyorum. Herkes taşıyıcı olacak ve herkesin bağışıklığı olacak."

Agag, FE padokunun nispeten küçük boyutunun, serinin 1000'den fazla insanın toplanmasına izin vermeyen bölgelerde yarış yapmasına izin vereceğini de sözlerin ekledi.

Motor sporlarının taraftarlar ve misafirler için padok ve grid yürüşünü terk edip etmeyeceği sorulduğunda, Agag, "Bence bunu kesinlikle göreceğiz. Büyük etkinlikler gelecek için büyük bir mücadele ile karşı karşıya. İşleri yerine getirmek için tamamen yeni yollara sahip olmaları gerekecek."

"Buna Formula E ve Formula 1 gibi, genel motor sporları da dahil. Bunu nasıl organize edeceğiz? Şimdi oldukça kısa vadedeyiz, sonrasında orta de uzun vade olacak."

"Oldukça kısa vadede, yarışları seyircisiz olarak düzenleyeceğiz. Bu yarışlarda minimum sayıda insan alacak ve Formula E için bu rakam 1000 kişinin altında. Seyircisiz şekilde yarış yapabiliriz ve bunu TV'de yayınlayabiliriz." yanıtını verdi.