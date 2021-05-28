Formula E, yarış hafta sonlarını F1 ile paylaşmak istemiyor

Formula E, birkaç hafta önce Monako Grand Prix’sinin pist düzenini ilk kez kullandı. Mercedes takım patronu Toto Wolff, F1 ile FE’nin sezonun bazı noktalarında aynı yarış hafta sonunu paylaşması fikrini desteklediğini belirtmişti.

Eski Toro Rosso pilotu ve iki kez Formula E şampiyonu Jean-Eric Vergne, elektrikli serinin şu anda Formula 1’le rekabet edecek konumda olduğunu düşünmese de Formula E’nin son yıllarda gösterdiği gelişimden oldukça etkilendiğini söyledi.

Vergne, “Benim görüşüm hep şu şekilde oldu: Eğer Formula E’yi gerçekten rekabetçi bir seri olacak şekilde geliştirebilirsek, bu sporda hem Formula E hem Formula 1 için yeterince yer var.”

“İkisini de seven hayranlar olacaktır, sadece bir seriyi daha çok takip edenler olacaktır ve bu çok normal.”

“Bizim işimiz hayran kitlemizi genişletmek ve eğer Formula 1 hayranlarından birinin ilgisini çekersek bu elbette iyi bir şey.”

“Fakat bunu yapabilmek için Formula 1 pistlerine ihtiyaç duyacağımızı düşünmüyorum.” dedi.

Reigle, iki serinin de aynı yarış hafta sonunda, aynı yerlerde, peş peşe yapılmasının marka görünürlüğünün daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını sağlamak ve maaliyet tasarrufu gibi bazı avantajları olacağını kabul etmekle birlikte onun gölgesinde rekabet etmek yerine Formula E'nin kendi yolunu çizmesi ve ilgi odağını F1’den ayrı tutması gerektiğine inanıyor.

Reigle, "Formula 1 ile birlikte mi yoksa paralel mi yarışmamız gerektiğine baktığınızda, bunun ardında bir verimlilik tartışması bulunuyor, doğru değil mi? Örneğin, zaten hazırlanmış bir pist var, bu nedenle maaliyetten tasarruf edilmiş oluyor.”

“Bu durum, daha geniş bir kitleye hitap etmek ve üreticilerin ilgisini çekmek için de bir avantaj sağlıyor. Fakat bence Formula E, farklılıklarıyla kendini özel kılıyor. Bu yüzden asıl bu noktalara odaklanmalıyız ve bunu yapmaya devam edersek çok iyi bir durumda olacağız." dedi.