Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Vancouver şehir komisyonundan, Formula E yarışı teklifine 'evet' oyu çıktı
Formula E / Monako E-Prix Haberler

Formula E, Valensiya'daki olayların tekrarlanmaması için kural değişikliğine gitti

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

FIA, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Valensiya E-Prix'sinde yaşanan yarış sonunun ardından, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Monako E-Prix için kurallarda değişikliğe gitti.

Formula E, Valensiya'daki olayların tekrarlanmaması için kural değişikliğine gitti

Beşinci ve son güvenlik aracı periyodunun ardından FIA, her güvenlik aracı periyodunun ardından yaptığı gibi pilotların kullanabileceği enerji miktarını belli bir oranda azalttı.

Fakat son güvenlik periyodunun ardından, FIA beklenen daha fazla kWh kullanımını yasakladı. Böylelikle yarışın son turunda enerji kullanma limitini aştığı için diskalifiye olanlar ve yarışı tamamlayamayanlar olmuştu. Geri kalan pilotlar ise 30-40km/s hızla çizgiye doğru ilerlemişlerdi. 

Bu yarış, FIA'nın bolca tepki toplamasına ve Formula E'nin imajının zarar görmesine neden olmuştu. 

Bahsi geçen kural, 2019 Dünya Motor Sporları Komisyonu'nda kararlaştırılmıştı ve şampiyona direktörü Scot Elkins'in güvenlik aracı arkasında geçilen her 1 dakika için pilotlardan 1 kWh almasına izin veriyordu.

Fakat Elkins'in gerekli durumlarda bu kurala uymama izni vardı.

Ricardo Tormo pistinin organizatörleri, enerji tasarrufu yapılacak bölgeleri arttırmak adına düzlüğün ortasına bir şikan inşa ederek sert bir frenleme noktası yarattılar. Buna rağmen yüksek tempolu yapısı ile Ricardo Tormo pisti, enerji tasarruf edebilmek için çok az fırsat sunuyordu.

Bu da sürücülerin bitime 2 tur kala, FIA'nın sürücülerin kullanabileceği enerji seviyesini de iyice düşürmesi ve pistin akıcı yapısı nedeniyle sürücüler gerekli enerjiyi geri kazanamadı ve yolda kaldılar.

Ancak FIA, yeni getirdiği kural ile 40. dakika geçildikten sonra güvenlik aracı periyodu bitse bile pilotlardan enerji açılmayacağını açıkladı.

FIA'nın Motorsport.com'a gönderdiği açıklama şu şekilde: ''Valensiya'daki birinci yarışta yaşananları görmemizin ardından ne FIA ne de organizatörler, bu senaryonun bir daha yaşanmasını istemiyor.''

''Bu nedenle, gelecekte yaşanabilecek herhangi bir yanlış hesaplamayı önlemek adına, yarışın 40. dakikasından sonra bitecek bir güvenlik periyodunun ardından, pilotlardan enerji alınmayacak.''

''Bu Formula E'nin temel faktörlerinden biri olan enerji tasarrufunu tamamen yok etmezken, takımların hesaplamalarda hata yapma şansını da azaltacak.''

İlgili haber:

Bu kural, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Monako E-Prix'sinde yürürlüğe girecek. Ayrıca bu kural, FIA Formula E direktörü Frederic Bertrand'ın lider Antonio Felix Da Costa'yı suçlamasına rağmen yapıldı.

Takım menajerleri, Valensiya hafta sonundan önce enerji indirgemeleri hakkında çağrılmış ve bir toplantı gerçekleştirilmişti. 

Menajerlere göre, eğer yarış lideri Jake Dennis, Pazar günkü yarışta çıkan güvenlik aracının ardından yarışın süresini bitmesini beklemeyip herkese 1 tur fazladan attırsaydı, Cumartesi günü yaşanan yarış sonuna benzer bir yarış sonu yaşanacaktı.

The Safety Car Antonio Felix Da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

The Safety Car Antonio Felix Da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Vancouver şehir komisyonundan, Formula E yarışı teklifine 'evet' oyu çıktı

Önceki haber

Vancouver şehir komisyonundan, Formula E yarışı teklifine 'evet' oyu çıktı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Monako E-Prix
Editör Matt Kew

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Formula 1'deki en zengin insanlar kimler?

18s
2
Formula 1

Wolff, Lowe’un hız saklama iddialarını reddetti

14s
3
Formula 1

Barselona'da yağmur ihtimali azaldı

29 dk
4
Formula 1

Sainz, insanların Alonso’yu eleştirmekte bu kadar aceleci davranmasına “hayret etmiş”

13s
5
Formula 1

Leclerc: ‘’Portimao’daki sıralama turları, öğrenecek çok şeyim olduğunu gösteriyor’’

12s
Son Haberler
Formula E, Valensiya'daki olayların tekrarlanmaması için kural değişikliğine gitti
Formula E

Formula E, Valensiya'daki olayların tekrarlanmaması için kural değişikliğine gitti

1s
Vancouver şehir komisyonundan, Formula E yarışı teklifine 'evet' oyu çıktı
Formula E

Vancouver şehir komisyonundan, Formula E yarışı teklifine 'evet' oyu çıktı

4 May 2021
Takımların enerjisi, pazar günkü FE yarışında da da bitmeye çok yakınmış
Formula E

Takımların enerjisi, pazar günkü FE yarışında da da bitmeye çok yakınmış

26 Nis 2021
Dennis: ''Kimse ilk sırayı koruyabileceğimi düşünmüyordu''
Formula E

Dennis: ''Kimse ilk sırayı koruyabileceğimi düşünmüyordu''

26 Nis 2021
Lynn: ‘’Nato’yla yaptığım kaza, Formula E’nin ne kadar acımasız olduğunu gösteriyor’’
Formula E

Lynn: ‘’Nato’yla yaptığım kaza, Formula E’nin ne kadar acımasız olduğunu gösteriyor’’

26 Nis 2021
Son Videolar
Vancouver, 2022'de Formula E'ye ev sahipliği yapacak 03:29
Formula E
30 Nis 2021

Vancouver, 2022'de Formula E'ye ev sahipliği yapacak

Jaguar Racing | Mitch Evans 7. sezon için kullanacağı yeni kaskını tanıttı 00:58
Formula E
31 Mar 2021

Jaguar Racing | Mitch Evans 7. sezon için kullanacağı yeni kaskını tanıttı

Jaguar Racing | 1. & 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 04:20
Formula E
10 Mar 2021

Jaguar Racing | 1. & 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Jaguar Racing | 7. Sezon 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 01:01
Formula E
1 Mar 2021

Jaguar Racing | 7. Sezon 2. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Jaguar Racing | 7. Sezon 1. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar 01:01
Formula E
28 Şub 2021

Jaguar Racing | 7. Sezon 1. Tur | Diriyah E-Prix Öne Çıkan Anlar

Daha fazlası
Matt Kew
Dennis: ''Kimse ilk sırayı koruyabileceğimi düşünmüyordu'' Valencia ePrix II
Formula E

Dennis: ''Kimse ilk sırayı koruyabileceğimi düşünmüyordu''

Da Costa, kendisini suçlayan FIA'yı eleştirdi Valensiya ePrix
Formula E

Da Costa, kendisini suçlayan FIA'yı eleştirdi

Valensiya E-Prix 3. antrenman: Lotterer lider, Porsche 1-2 Valencia ePrix II
Formula E

Valensiya E-Prix 3. antrenman: Lotterer lider, Porsche 1-2

Çok Okunanlar Bugün

Formula 1'deki en zengin insanlar kimler?
Formula 1 Formula 1

Formula 1'deki en zengin insanlar kimler?

Wolff, Lowe’un hız saklama iddialarını reddetti
Formula 1 Formula 1

Wolff, Lowe’un hız saklama iddialarını reddetti

Sainz, insanların Alonso’yu eleştirmekte bu kadar aceleci davranmasına “hayret etmiş”
Formula 1 Formula 1

Sainz, insanların Alonso’yu eleştirmekte bu kadar aceleci davranmasına “hayret etmiş”

Mercedes, İspanya Grand Prix'si hakkında endişeli
Formula 1 Formula 1

Mercedes, İspanya Grand Prix'si hakkında endişeli

Barselona'da yağmur ihtimali azaldı
Formula 1 Formula 1

Barselona'da yağmur ihtimali azaldı

Perez, İspanya GP'de Red Bull'la ilk podyumunu almayı hedefliyor
Formula 1 Formula 1

Perez, İspanya GP'de Red Bull'la ilk podyumunu almayı hedefliyor

Leclerc: ‘’Portimao’daki sıralama turları, öğrenecek çok şeyim olduğunu gösteriyor’’
Formula 1 Formula 1

Leclerc: ‘’Portimao’daki sıralama turları, öğrenecek çok şeyim olduğunu gösteriyor’’

Brundle, “güçlü” DRS kullanımını sınırlamayı önerdi
Formula 1 Formula 1

Brundle, “güçlü” DRS kullanımını sınırlamayı önerdi

Son Haberler

Formula E, Valensiya'daki olayların tekrarlanmaması için kural değişikliğine gitti
Formula E Formula E

Formula E, Valensiya'daki olayların tekrarlanmaması için kural değişikliğine gitti

Vancouver şehir komisyonundan, Formula E yarışı teklifine 'evet' oyu çıktı
Formula E Formula E

Vancouver şehir komisyonundan, Formula E yarışı teklifine 'evet' oyu çıktı

Takımların enerjisi, pazar günkü FE yarışında da da bitmeye çok yakınmış
Formula E Formula E

Takımların enerjisi, pazar günkü FE yarışında da da bitmeye çok yakınmış

Dennis: ''Kimse ilk sırayı koruyabileceğimi düşünmüyordu''
Formula E Formula E

Dennis: ''Kimse ilk sırayı koruyabileceğimi düşünmüyordu''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.