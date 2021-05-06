Formula E, Valensiya'daki olayların tekrarlanmaması için kural değişikliğine gitti

Beşinci ve son güvenlik aracı periyodunun ardından FIA, her güvenlik aracı periyodunun ardından yaptığı gibi pilotların kullanabileceği enerji miktarını belli bir oranda azalttı.

Fakat son güvenlik periyodunun ardından, FIA beklenen daha fazla kWh kullanımını yasakladı. Böylelikle yarışın son turunda enerji kullanma limitini aştığı için diskalifiye olanlar ve yarışı tamamlayamayanlar olmuştu. Geri kalan pilotlar ise 30-40km/s hızla çizgiye doğru ilerlemişlerdi.

Bu yarış, FIA'nın bolca tepki toplamasına ve Formula E'nin imajının zarar görmesine neden olmuştu.

Bahsi geçen kural, 2019 Dünya Motor Sporları Komisyonu'nda kararlaştırılmıştı ve şampiyona direktörü Scot Elkins'in güvenlik aracı arkasında geçilen her 1 dakika için pilotlardan 1 kWh almasına izin veriyordu.

Fakat Elkins'in gerekli durumlarda bu kurala uymama izni vardı.

Ricardo Tormo pistinin organizatörleri, enerji tasarrufu yapılacak bölgeleri arttırmak adına düzlüğün ortasına bir şikan inşa ederek sert bir frenleme noktası yarattılar. Buna rağmen yüksek tempolu yapısı ile Ricardo Tormo pisti, enerji tasarruf edebilmek için çok az fırsat sunuyordu.

Bu da sürücülerin bitime 2 tur kala, FIA'nın sürücülerin kullanabileceği enerji seviyesini de iyice düşürmesi ve pistin akıcı yapısı nedeniyle sürücüler gerekli enerjiyi geri kazanamadı ve yolda kaldılar.

Ancak FIA, yeni getirdiği kural ile 40. dakika geçildikten sonra güvenlik aracı periyodu bitse bile pilotlardan enerji açılmayacağını açıkladı.

FIA'nın Motorsport.com'a gönderdiği açıklama şu şekilde: ''Valensiya'daki birinci yarışta yaşananları görmemizin ardından ne FIA ne de organizatörler, bu senaryonun bir daha yaşanmasını istemiyor.''

''Bu nedenle, gelecekte yaşanabilecek herhangi bir yanlış hesaplamayı önlemek adına, yarışın 40. dakikasından sonra bitecek bir güvenlik periyodunun ardından, pilotlardan enerji alınmayacak.''

''Bu Formula E'nin temel faktörlerinden biri olan enerji tasarrufunu tamamen yok etmezken, takımların hesaplamalarda hata yapma şansını da azaltacak.''

Bu kural, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Monako E-Prix'sinde yürürlüğe girecek. Ayrıca bu kural, FIA Formula E direktörü Frederic Bertrand'ın lider Antonio Felix Da Costa'yı suçlamasına rağmen yapıldı.

Takım menajerleri, Valensiya hafta sonundan önce enerji indirgemeleri hakkında çağrılmış ve bir toplantı gerçekleştirilmişti.

Menajerlere göre, eğer yarış lideri Jake Dennis, Pazar günkü yarışta çıkan güvenlik aracının ardından yarışın süresini bitmesini beklemeyip herkese 1 tur fazladan attırsaydı, Cumartesi günü yaşanan yarış sonuna benzer bir yarış sonu yaşanacaktı.

The Safety Car Antonio Felix Da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE21 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images