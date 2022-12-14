Formula E Valensiya testi 2. gün: Günther yine lider

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Valensiya yakınlarındaki Circuit Ricardo Tormo'da gerçekleştirilen Formula Etestinin ikinci gününde sürücüler yoğun bir günü geride bıraktılar.

Sürücüler, gün içerisinde 2023 Formula E Dünya Şampiyonası'nın Gen3 araçlarıyla 25 turluk bir yarış simülasyonu yaptılar.

Test yarışını griddeki iki çaylaktan biri kazandı: McLaren pilotu Jake Hughes. Harika başlangıcın ardından liderliği Hughes'un takım arkadaşı Rene Rast ele geçirdi. Ancak orta kısımda, bu yıl ağırlıklı olarak Formula 2'de yarışan Britanyalı sürücü liderliğe çıktı ve yarışı kazanmayı başardı.

Rene Rast, NEOM McLaren Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04, Jake Hughes, McLaren Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Rast, damalı bayrağı Hughes ve Günther'in arkasında üçüncü sırada gördü. McLaren böylece iki araçla birden ilk üçe girmiş oldu.

Dördüncü Jean-Eric Vergne (DS-Penske) olurken, onu Pascal Wehrlein (Porsche) takip etti. Edoardo Mortara (Maserati), Antonio Felix da Costa (Porsche), Stoffel Vandoorne (DS-Penske) ve Lucas di Grassi ve Oliver Rowland (her ikisi de Mahindra) ilk 10'u tamamladı.

Gridin sonunda iki NIO pilotu Sergio Sette Camara ve Dan Ticktum yer alırken, Ticktum teknik sorunlar nedeniyle sadece üç tur tamamlayabildi. Sette Camara da teknik sorun yaşadı.

Maximilian Günther pist rekorunu kırdı

Öğleden sonra gerçekleştirilen 25 turluk yarış simülasyonundan önce, sabah saatlerinde normal testler de yapıldı. Salı günkü iki test seansında olduğu gibi, Maserati sürücüsü Maximilian Günther yine zaman çizelgelerinin zirvesinde yer aldı.

Yarış simülasyonunun ardından takımların kendi programlarını uyguladıkları bir test seansı daha yapıldı. Günther bu seansta da en hızlı isim oldu.

Günther'in Çarşamba öğleden sonraki en iyi zamanı olan 1:25.449, günün en iyi zamanı olmakla kalmadı, aynı zamanda 2021'den beri kullanılmakta olan Circuit Ricardo Tormo'nun Formula E versiyonunun da pist rekoru oldu. Eski rekor (1:25.763) Edoardo Mortara'ya aitti.

Edoardo Mortara, Maserati MSG Racing, Maserati Tipo Folgore Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images