Formula E Valencia testleri akü yangınının ardından ertelendi

Valencia'daki Formula E sezon öncesi testleri, batarya yangınının ardından ertelendi ve Perşembe öğleden sonra yeniden başlayacak.

Uzatılmış ertelemenin nedeni, pil tedarikçisi WAE'nin (eski adıyla Williams Advanced Engineering) Salı öğleden sonra garajında meydana gelen yangınla ilgili soruşturmasını dosyalamasına izin vermekti.

Ancak testlerin o gün veya Cuma günü devam edip etmeyeceği konusunda Perşembe günü saat 11'de nihai bir karar verilecek.

FIA ve Formula E tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Formula E sezon öncesi testleri yarın, perşembe günü saat 14:00'ten itibaren devam etmeye hazırlanıyor. Bu, saat 11'de nihai teyide tabi olacak ve dün meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasını takip edecek. Zamanı gelince daha fazla güncelleme yapılacaktır."

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images Mitch Evans, Jaguar Racing , Jaguar I-TYPE 6

Bu hafta İspanya'daki Ricardo Tormo Pisti'nde tamamen elektrikli şampiyona için üç günlük test yapılacaktı ve Salı sabahı Jaguar'dan Mitch Evans'ın liderlik ettiği üç saatlik bir seans yapıldı.

Seans sırasında Robert Shwartzman'ın DS Penske'si yolda kalmış ve araç akü tedarikçisi WAE'nin pit garajına getirilmişti.

Salı günü saat 13:00'ten kısa bir süre önce, aracın aküsü patlayarak garajda yangına neden oldu, acil durum ekipleri hemen olay yerine geldi ve öğleden sonraki seans iptal edildi.

O sırada Formula E, "bir kişinin sağlık görevlileri tarafından değerlendirildiğini ve ihtiyati kontroller için hastaneye nakledildiğini" ancak kişinin o akşam "tedavi edilmeden taburcu edildiğini" bildirmişti.

FIA ve Formula E patlamanın nedenini araştırırken, Çarşamba günü tüm seansların ertelenmesi kararı alındı, aynı zamanda çevredeki alanın da temizlenmesine izin verildi.

Durumu görüşmek üzere çarşamba akşamı pistte bir takım toplantısı yapıldı ve saat 20.00'den kısa bir süre sonra perşembe sabahı seans yapılmayacağı açıklandı.

WAE garajındaki hasarın yanı sıra, Mahindra ekibi yan taraftaki garajları taşımak zorunda kaldı; ekibin yangında bilgisayarlarının da hasar gördüğüne inanılıyor.