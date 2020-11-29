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Formula E / Sezon öncesi testi / Son dakika

Formula E Valencia testi 2. gün: Günün lideri Lynn oldu

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Formula E Valencia testi 2. gün: Günün lideri Lynn oldu
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Mahindra Racing sürücüsü Alex Lynn, Valencia'da gerçekleştirilen testlerin ikinci gününde zirvede yer aldı.

Britanyalı sürücü, Valencia testlerinin ikinci gününün en hızlı zamanını, damalı bayrak sallandıktan hemen sonra yaptı.

Lynn 1:11.941 yaptı ve bu derece, Formula E şampiyonu Antonio Felix da Costa'nın sabah attığı en hızlı turdan 0.007 saniye daha hızlıydı. Bu, Lynn'in artık pist rekorunu eline geçirdiği anlamına geliyor.

Üç saatlik seansta BMW sürücülerinin temposu oldukça iyiydi. Maximilian Günther 1:12.149 yaparak seansı 0.2 saniye geride ikinci sırada tamamladı.

Jake Dennis ise yeni takımı BMW ile 0.365 saniye geride üçüncü oldu.

Jaguar'da Sam Bird 1:12.315 yaparak Dennis'i 0.009 saniye geriden takip etti ve dördüncü oldu.

Venturi sürücüsü Edoardo Mortara, sabaha kıyasla çok daha iyi göründü ve 1:12.323'le beşinci sırada yer aldı.

Dragon Penske sürücüleri Sergio Sette Camara ile Nico Müller altıncı ile sekizinci oldular. Bu ikiliyi Nissan'dan Oliver Rowland ayırdı.

Porsche'de Andre Lotterer dokuzuncu en iyi dereceyi yaparken, Venturi'de Norman Nato onuncu oldu.

Bu 10 isim sadece 0.521 saniye içinde dizildi.

Seans içerisinde bir de yarış simülasyonu yapıldı ve bunun galibi Müller oldu.

Stoffel Vandoorne 11. en iyi zamanı yaparken, Tom Blomqvist 12. ve Oliver Turvey 13. oldu.

Seans içerisinde hiç kırmızı bayrak çıkmadı.  

Valencia Formula E testi 2. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Da Costa

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula E
Etkinlik Sezon öncesi testi
Pilotlar Alex Lynn
Takımlar Mahindra Racing
Editör Matt Kew

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