Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / FE, antrenman seanslarını kısalttı ve lastik seçimi kurallarını değiştirdi
Formula E Haberler

Formula E, Valencia sezon öncesi testinin tarihlerini açıkladı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula E, ocak ayında başlayacak olan 2022 sezonu öncesinde Valencia'daki sezon öncesi test tarihlerini resmen açıkladı.

Formula E, Valencia sezon öncesi testinin tarihlerini açıkladı

Sezon öncesi testleri, 2017'den beri her yıl Formula E tarafından kullanılan, İspanya'daki Circuit Ricardo Tormo'da gerçekleştirilecek.

Ayrıca bu pist, geçen sezon Formula E'nin kalıcı bir pistte gerçekleştirdiği ilk yarışa da ev sahipliği yaptı. Güçle ilgili karışıklıklar nedeniyle yarış epey tartışmalı geçmişti.

Valencia'daki sezon öncesi testinin 29 Kasım'da başlayacağı açılanırken, 30 Kasım'da ikinci gün gerçekleşecek ve 1 Aralık "basın günü" olurken, 2 Aralık'ta testin son günü düzenlenecek.

2022 sezonu, Gen2 araçlarının Formula E'deki son yılı olacak fakat güç seviyeleri, yarış için 200 kW'den 220 kW'ya çıkarıldı. Bu da 295 beygire denk geliyor.

29 ve 30 Kasım tarihlerindeki testler, iki ayrı seans halinde gerçekleşecek.

Yerel saatle 09:00'da başlayacak ilk bölüm, 12:00'de sona erecek. İki saatlik öğle arasından sonra sürücüler 14:00'te ikinci kez piste çıkacaklar ve 17:00'ye kadar pist üstünde vakit geçirecekler.

2 Aralık'ta ise altı saatlik tek bir seans olacak. Bu seansa sürüler 09:00'da katılacak ve 15:00'e kadar pistte kalacak.

Suudi Arabistan'daki ilk yarış 28-29 Ocak'ta gerçekleştirilecek ve takvimde toplam 16 yarış olacak.

Formula E, 2022 sezonu öncesinde antrenman seanslarının süresini kısaltmanın yanı sıra, geçen yıl uygulamaya koyduğu, maliyet tasarrufu sağlayan lastik seçimi kurallarından vazgeçtiğini açıklamıştı.

Nick Cassidy, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07, Robin Frijns, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07, are returned to the pits

Nick Cassidy, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07, Robin Frijns, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07, are returned to the pits

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
FE, antrenman seanslarını kısalttı ve lastik seçimi kurallarını değiştirdi
Önceki haber

FE, antrenman seanslarını kısalttı ve lastik seçimi kurallarını değiştirdi

Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Matt Kew
FE, antrenman seanslarını kısalttı ve lastik seçimi kurallarını değiştirdi
Formula E

FE, antrenman seanslarını kısalttı ve lastik seçimi kurallarını değiştirdi

McLaren Racing, ilk Extreme E sezonu için Emma Gilmour ile anlaştı
Extreme E

McLaren Racing, ilk Extreme E sezonu için Emma Gilmour ile anlaştı

Porsche'nin F1'e katılma koşulları "gerçeğe dönüşüyor"
Formula 1

Porsche'nin F1'e katılma koşulları "gerçeğe dönüşüyor"

Son Haberler

Formula E, Valencia sezon öncesi testinin tarihlerini açıkladı
Formula E Formula E

Formula E, Valencia sezon öncesi testinin tarihlerini açıkladı

FE, antrenman seanslarını kısalttı ve lastik seçimi kurallarını değiştirdi
Formula E Formula E

FE, antrenman seanslarını kısalttı ve lastik seçimi kurallarını değiştirdi

Da Costa, 2022 FE sezonunda DS Techeetah'la yarışmaya devam edecek
Formula E Formula E

Da Costa, 2022 FE sezonunda DS Techeetah'la yarışmaya devam edecek

Envision Virgin, iki koltuklu ilk elektrikli formula aracını tanıttı
Formula E Formula E

Envision Virgin, iki koltuklu ilk elektrikli formula aracını tanıttı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.