Formula E, Valencia sezon öncesi testinin tarihlerini açıkladı

Sezon öncesi testleri, 2017'den beri her yıl Formula E tarafından kullanılan, İspanya'daki Circuit Ricardo Tormo'da gerçekleştirilecek.

Ayrıca bu pist, geçen sezon Formula E'nin kalıcı bir pistte gerçekleştirdiği ilk yarışa da ev sahipliği yaptı. Güçle ilgili karışıklıklar nedeniyle yarış epey tartışmalı geçmişti.

Valencia'daki sezon öncesi testinin 29 Kasım'da başlayacağı açılanırken, 30 Kasım'da ikinci gün gerçekleşecek ve 1 Aralık "basın günü" olurken, 2 Aralık'ta testin son günü düzenlenecek.

2022 sezonu, Gen2 araçlarının Formula E'deki son yılı olacak fakat güç seviyeleri, yarış için 200 kW'den 220 kW'ya çıkarıldı. Bu da 295 beygire denk geliyor.

29 ve 30 Kasım tarihlerindeki testler, iki ayrı seans halinde gerçekleşecek.

Yerel saatle 09:00'da başlayacak ilk bölüm, 12:00'de sona erecek. İki saatlik öğle arasından sonra sürücüler 14:00'te ikinci kez piste çıkacaklar ve 17:00'ye kadar pist üstünde vakit geçirecekler.

2 Aralık'ta ise altı saatlik tek bir seans olacak. Bu seansa sürüler 09:00'da katılacak ve 15:00'e kadar pistte kalacak.

Suudi Arabistan'daki ilk yarış 28-29 Ocak'ta gerçekleştirilecek ve takvimde toplam 16 yarış olacak.

Formula E, 2022 sezonu öncesinde antrenman seanslarının süresini kısaltmanın yanı sıra, geçen yıl uygulamaya koyduğu, maliyet tasarrufu sağlayan lastik seçimi kurallarından vazgeçtiğini açıklamıştı.

Nick Cassidy, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07, Robin Frijns, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07, are returned to the pits

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images