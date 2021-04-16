Formula E, Monako Formula 1 pistinin değiştirilmiş versiyonunda yarışacak

Geleneksel Grand Prix pistinin, ilk virajı Sainte Devote’da bulunan kerbün yeri değiştirilerek viraj büyütülecek ve daha geniş bir yarış çizgisinin alınması sağlanacak.

Formula E, FIA ve Automobile Club de Monaco tarafından kolektif bir şekilde alınan bu kararla, 1929 F1 sezonundaki pist düzeninin aynısı oluşturulmuş olacak.

Ünlü Monako tünelinin çıkışında 9-11. virajlar tarafından oluşturulan şikana da düzenlemeler yapılacak. Bu düzenlemelerle birlikte pist, orijinal F1 düzeninden sadece 5 metre daha kısa olacak.

Formula E’nin kurucularından Alberto Long konu hakkında şunları söyledi: ‘’Formula E’nin Dünya’nın en ünlü pistlerinden birinde ve bu sefer orijinal düzeninde yarışacak olması, Formula E için önemli bir kilometre taşı olacak.’’

‘’Bir çok etken sayesinde bu pist, Formula E için yapılmış gibi. Hızlı ve dar bir cadde pisti, birçok geçiş fırsatı sunan virajı var ve sürücülerin enerji yönetimlerini sınırlarına kadar zorlayacak.’’

FIA başkanı Jean Todt, FE’nin doğrudan F1 ile karşılaştırılmaması için Formula 1 ve Formula E’nin aynı pist düzeninde yarışmasını istemediğini çokça kez dile getirmişti.

Todt, ‘’Formula E Dünya Şampiyonası’nı Monako’da tekrardan görmekten mutluluk duyuyorum.’’

‘’Cadde pistlerinde yarışmak bu serinin DNA’sında var ve Monako, dünyanın en ikonik cadde pistlerinden biri.’’

‘’Bu disiplinin kendine has bir kişiliği var. Bu sebepten ötürü Formula E ve Automobile Club de Monaco ile herkesin ‘siparişlerini’ aldık ve bunun ışığında pistin düzeninde Formula E’nin yapısına uyacak birkaç değişikliğe gittik.’’ diye ekledi

Pandemi dolayısıyla Monako’da yapılması planlanan FE ve F1 yarışları arasında 5 haftalık bir süre olacak.

ACM Genel Komisyoneri Christian Tornatore, ‘’3 aylık bir süre zarfında 3 yarış düzenlemek, ACM’deki herkes için bir gala niteliğinde olacak. ‘’

‘’İşin lojistik tarafı biraz zorlayıcıydı ama yönetilmesi imkansız değildi. Yeni kısıtlamalar nedeniyle pistin yapımına biraz daha erken başlamamız gerekti. Normalde 15 Mart’ta başladığımız çalışmalara bu sene Şubat’ta başladık. Pisti oluşturduktan sonra her kategorinin bizden talep ettiği üzere teknik yönlere odaklanacağız.’’ ifadelerini kullandı.