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Formula E Valencia sezon öncesi testleri
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Formula E testlerinin ikinci seansı garaj yangını nedeniyle ertelendi

Formula E sezon öncesi testlerinin ikinci günü, Valencia'da bir garajda çıkan yangının ardından soruşturma devam ettiği için ertelendi.

Stefan Mackley
Editör Stefan Mackley
Yardımcı Editör Ezel Tan
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Pit yolundan dumanlar yükseliyor

Valensiya'daki Formula E testi, geçtiğimiz salı günü başladı fakat öğle arasında bir garajda yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede söndürülse de, daha önce de belirtildiği üzere ana bina/garajlar tahliye edildi.

FIA, güvenlik nedenleriyle, pistteki çalışmaların Salı günü devam etmemesine karar verdi. Bu seans ilerleyen günlerde yapılacak.

Bu nedenle, günün en iyi zamanı Mitch Evans'ın oldu. ilk seansın bitiminden kısa bir süre önce, 1:24.474 yapan Jaguar sürücüsü, günü ilk sırada tamamladı.

António Felix da Costa (Porsche) onun 0.143 saniye geride ikinci olurken, ilk yediyi Sébastien Buemi (Envision), Edoardo Mortara (Mahindra), Pascal Wehrlein (Porsche), Max Guenther (Maserati) ve Sam Bird'ün McLaren'ını kullanan Formula E çaylağı Taylor Barnard tamamladı.

Bu pilotların hepsi, Gunter'in geçen yılki derecesini geçti.

Evans'ın geçen seneye göre geliştirdiği tur zamanı, takımların yıl boyunca yeni GEN3 araçları üzerinde çalışarak araç performansını büyük oranda arttırdığını gösteriyor.

2021'de şampiyonluk yaşayan Nyck de Vries de bu testte Mahindra ile piste çıktı ve seriye geri dönmüş oldu.

Takımlar, 2024'ten itibaren elektrikli seride kullanılacak olan hızlı batarya şarj sistemini de ilk kez test ettiler.

Smoke from the pit lane causes an evacuation

Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Smoke from the pit lane causes an evacuation

 

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