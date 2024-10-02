Formula E, tamamı kadınlardan oluşan sezon öncesi testini onayladı

Formula E organizatörleri, 2024/25 sezonu öncesinde önümüzdeki ay tamamı kadınlardan oluşan bir sezon öncesi testinin gerçekleştirileceğini resmen doğruladı.

Tamamen elektrikli şampiyonanın sezon öncesi testleri 4-7 Kasım tarihleri arasında Valensiya'daki Ricardo Tormo Pisti'nde 11 takım ve 22 tam zamanlı kayıtlı sürücü için başlayacak ve bu testler 7 Aralık'ta Sao Paulo'da sezon başlamadan önceki tek resmi test olacak.

Dört gün boyunca sürecek olan testlerde 7 Kasım Perşembe günü öğleden sonra seansı sadece kadın sürücülere yönelik olacak ve takımların en az bir sürücü kullanması gerekecek, ancak en yeni Gen3 Evo araçlarında iki sürücü kullanmaları teşvik edilecek.

Daha önce 2018'de Diriye’de sadece kadınlara özel bir test düzenlenmişti ve takımlar bu sezonu öncesinde gerçekleşecek olan teste hangi kadın sürücülerin katılacağını henüz resmi olarak açıklamamış olsa da, birkaç takımın halihazırda kadın sürücülerle bağlantıları var.

Bunlar arasında Andretti ile yarışan ve bu hafta başında Amerikan ekibinin IndyCar'larından birini test eden üç kez W Serisi şampiyonu ve Indy NXT sürücüsü Jamie Chadwick de bulunuyor.

26 yaşındaki Britanyalıya ayrıca Formula E tarafından geçen sezon Portland'da resmi seanslar arasında Gen3 Evo aracını kullanma fırsatı verildi.

Yılın başlarında, F1 Academy’nin ilk şampiyonu Marta Garcia, ERT ile resmi Berlin çaylak testine katıldı; Alice Powell ise Envision’daki rolü kapsamında bu testte yer aldı.

Formula E'nin kuruluşundan bu yana geçen 10 yıllık süre zarfında, tümü Gen1 döneminde olmak üzere sadece üç kadın sürücü herhangi bir yarışta mücadele etti.

Katherine Legge 2014 yılında Amlin Aguri ile iki start aldı ve hiçbirini puanla bitiremedi, Michela Cerruti de aynı dönemde Trulli Takımı ile yarıştı, Simona de Silvestro ise Andretti için 12 start aldı ve 2016 yılında iki kez dokuzuncu olarak en iyi derecesini elde etti.

Tüm sürücüler İspanya'da yeni Gen3 Evo aracını deneme fırsatı bulacakken, 2026/27 sezonunda kullanılacak olan Gen4 aracının geliştirilmesi de sürüyor ve bu aracın direksiyon desteği sistemini içereceği düşünülüyor. Direksiyon desteği, F2 ve F3 araçlarında bulunmayan ve kadın sürücüler için bir engel olarak kabul edilen bir sistem.

Formula E CEO'su Jeff Dodds şunları söyledi: “Motor sporlarında daha fazla çeşitlilik için basit bir çözüm olmadığını biliyoruz. Ancak serimizde kadınlara gerçekten eşitlik, fırsat ve görünürlük sağlayacaksak, gelişimlerine yardımcı olmak ve kendilerini halihazırda başlangıç gridinde yer alanlara karşı test etmek için herkes için koşulların aynı olması gerekiyor.”

“Kadın sürücülerin eski veya kısıtlı makineler kullanmak zorunda kaldığı diğer serilerin aksine, tıpkı şampiyona sürücülerimiz gibi bir F1 aracından %30 daha hızlı olan son teknoloji Gen3 Evo aracını kullanacaklar.”

“Tek bir testin uzun süredir devam eden bu sorunu çözmeyeceğinin de farkındayız, ancak önümüzde uzun bir yol olduğunu bilerek ve ilerleme kaydetmeye devam eden proaktif, tutarlı adımlar attığımızdan emin olarak bir yerden başlamak zorundayız.”

“Kadın ve erkek hayran kitlesinin neredeyse eşit olduğu ve Formula E'nin içinde benim Yönetici ve Direktör ekiplerim de dahil olmak üzere, sürücülerimizin ve daha geniş ekosistemimizin bu sporu takip edenleri ve destekleyenleri temsil etmesi gerektiğine inanıyoruz.”