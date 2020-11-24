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Formula E / Son dakika

Formula E, Suudi Arabistan'da gece yarışı düzenleyecek

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Formula E, Suudi Arabistan'da gece yarışı düzenleyecek
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Formula E, normalden daha az enerji gerektiren bir aydınlatma sistemi kullanarak önümüzdeki sezon Suudi Arabistan'da ilk gece gece yarışını düzenleyecek.

14 yarışa sahip olan 2020/21 takviminin üçüncü ve dördüncü yarışları 26-27 Şubat tarihlerinde Diriyah'da yapılacak ve her ikisi de akşam saatlerinde gerçekleştirilecek.

Pisti aydınlatmak için geleneksel bir aydınlatma sisteminden, yüzde 50 daha az enerji gerektirdiği açıklanan düşük tüketimli bir LED sistem kullanılacak. 

Şampiyonanın Suudi Arabistan'daki üçüncü FE yarışı için başlangıç saati yerel saatle 15:00'den (TSI 15:00) beş saat ileri yani 20:00'ye (TSI 15:00) çekilecek.

FE'nin kurucularından ve yöneticilerinden Alberto Longo şunları söyledi: “Formula E’nin ilk gece yarışını hazırlamak için Suudi Arabistan ile ortaklık kurduğumuz için gurur duyuyoruz. Yarışın muhteşem olacağına ve daha önce görmediğimiz bir rekabet şekline yol açacağına inanıyorum."

“Yaptığımız her şeyde olduğu gibi, bunda da ilk düşüncemiz spor vizyonumuzu sürdürülebilir bir şekilde nasıl hayata geçireceğimizdi. Kendimizi sorumlu tuttuğumuz sürdürülebilir uygulama standartlarını koruyabileceğimizden emin olmalıydık."

İlk Suudi Arabistan E-Prix, ülkenin ilk büyük uluslararası spor etkinliğiydi ve 2019-20 yarışları ise, Orta Doğu'da düzenlenen ilk FE çifte yarışı oldu.

Formula 1 de önümüzdeki yıl Cidde'de düzenlenecek cadde yarışı ile ilk kez Suudi Arabistan'a gidecek. O yarış da gece düzenlenecek.

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Seri Formula E
Editör Matt Kew

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