Formula E sürücüleri, "teknik" Seul pistinden memnun kaldılar

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Bu sezon ilk kez FE takviminde kendine yer bulan Seul'deki yarış, Jamsil'deki 1988 Yaz Olimpiyatları için tasarlanan spor köyünün etrafında düzenlenecek, start düzlüğü ise Olimpiyat Stadı'nın içinde yer alacak.

Stadyum bölümü de dahil olmak üzere turun ilk yarısında, ikinci yarıda daha yüksek hızlı dönüşler ve düzlükler olmadan önce bir dizi dar ve teknik viraj mevcut.

Olimpiyat tarihinin bir parçası olan bir mekanda yarışmanın keyfini çıkaran Nissan e.dams sürücüsü Maximilian Günther, turun ilk bölümünün sürücüler için "yoğun" olacağını söyledi.

Autosport'a konuşan Günther, "Formula E'de bu kadar çok farklı pistte yarışmak harika bir şey. Ülkenin ve şehrin olimpiyat tarihini de hesaba katarsak, böyle tarihi bir mekanda yarışmak, özellikle de Olimpiyat Stadı'nda araba sürme imkanı yakalamak çok güzel."

"Pistin kendine has bir karmaşıklığa sahip olduğunu düşünüyorum. Bir yandan çok teknik virajlar var, özellikle çok sayıda kombine viraja sahip stadyum bölgesinde virajlar arka arkaya geliyor. Direksiyon başındayken tamamen yoğunlaşmanız gerekiyor."

"Dış kısımda ise üç uzun düzlük var, geçiş yapmak fazlasıyla mümkün. Dört şeritli yollardan geçeceğiz, bu da işleri kolaylaştırıyor."

"Bizleri sürüş esnasında oldukça zorlayacak bir pist, ancak seyir zevki açısından bakarsak epey havalı bir yarış çıkartacağız." dedi.

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Robin Frijns, Envision Racing, Audi e-tron FE07, Oliver Rowland, Mahindra Racing, Mahindra M7Electro Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Pistin belli bölgelerinde geçiş yapmanın epey zor olmasını bekleyen Nick Cassidy, Envision'un bir diğer yeni pist olan Jakarta'daki kadar zorlanmamasını umut ediyor.

Cassidy, "Pist harika görünüyor. Formula E karakteristiğine uygun kısımların yanı sıra oldukça dar bölümler de mevcut, oradan geçmek zor olacak."

"Seul'ün bizim için [Envision] uygun bir pist olup olmadığı konusunda hiçbir fikrim yok, nitekim Jakarta'da zorlanmıştık, ancak buradaki koşullar biraz daha farklı görünüyor. Bu yüzden umutluyum." dedi.

Sanki iki farklı pistte birden yarışıyormuş gibi hissettiğini söyleyen Nyck De Vries, "Hava biraz tuhaf. Bu haftanın başlarında çok su içiyorduk, oldukça sıcaktı, yarın ise yağış olacağı söyleniyor, inanmakta güçlük çekiyorum. Gün içinde durumun aslını öğreneceğiz."

"Pist çok zorlu çünkü her şeyden biraz var. İlk iki sektör çok virajlı ve çok dar.

"Üçüncü sektörden itibaren pist biraz açılıyor. Oldukça hızlı virajlar ve biraz daha büyük düzlükler var. Yani neredeyse iki farklı pist birbirine bağlanıyor ve tek bir pist oluşturuyor gibi." dedi.

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02, Sebastien Buemi, Nissan e.Dams, Nissan IM03 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Son olarak Andretti sürücüsü Oliver Askew, sıralama turlarında lastik ısıtmanın bir hayli zor olacağını ve sağ ön lastiğin çok fazla kilitlenmesini beklediğini ekledi.

Askew, "Pist epey teknik görünüyor. 1. ve 3. sektörler tamamen farklı, farklı şeyler istiyorlar."

"Bu yüzden tura hazırlanmak için lastikleri ısıtmak bizleri epey zorlayacak, özellikle sağ ön lastiğe çok fazla enerji gitmiyor."

"2. virajda biraz sağ ön lastiğin kilitlenmesini ve aracın savrulmasını bekleyebilirsiniz, çünkü virajların çoğunda sağa dönüyoruz."